03.06.2025 06:45 645 Größte Goldmünze Europas nur heute in Weinböhla zu bestaunen

Am heutigen Dienstag wird im Zentralgasthof am Kirchplatz in Weinböhla ein Schwergewicht präsentiert: die XXL-Goldmünze "Big Phil" - 31,1 Kilogramm reines Gold.

Von Benjamin Schön

Weinböhla - Am heutigen Dienstag wird im Zentralgasthof am Kirchplatz in Weinböhla ein echtes Schwergewicht präsentiert: die XXL-Goldmünze "Big Phil" - 31,1 Kilogramm reines Gold, ein Durchmesser von 37 Zentimetern und ein aktueller Wert von rund drei Millionen Euro. Die Goldmünze tourt unter anderem durch Deutschland. Jetzt kommt sie nach Sachsen. © IMAGO/Funke Foto Services Der "Big Phil" ist die größte Goldmünze Europas und eine absolute Rarität: Weltweit gibt es nur 15 Exemplare der Sonderprägung der berühmten "Wiener Philharmoniker"-Münze. Eine davon befindet sich im Besitz des Münchner Edelmetalldienstleisters "pro aurum".

Sie wurde nun gemeinsam mit der Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain nach Sachsen geholt. Von 10 bis 17 Uhr kann das spektakuläre Goldstück am Dienstag von der Öffentlichkeit bestaunt werden.

