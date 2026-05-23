Großeinsatz nach Massenschlägerei: Dutzende prügeln mit Schaufeln und Schlägern aufeinander ein

Mockrehna - Bei einer Massenschlägerei mit insgesamt etwa 40 Beteiligten wurden am Freitagabend im nordsächsischen Mockrehna mehrere Personen verletzt.

Vor Ort wurde ein Massenanfall an Verletzten ausgerufen. © EHL Media

Gegen 18.15 Uhr sollen die Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Bereich der Reichsstraße aufeinander losgegangen sein.

Grund sei ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit zwischen einer slowakischen und einer bulgarischen Gruppierung, bestätigte Polizeisprecher Chris Graupner auf Anfrage von TAG24.

Während der Schlägerei habe es nicht nur Tritte und Schläge gegeben, die Beteiligten seien zum Teil auch mit Gegenständen wie Schaufeln, Stöcken und Baseballschlägern aufeinander losgegangen.

Sieben Personen wurden verletzt. Drei habe man vor Ort behandeln können, die anderen vier mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Vor Ort konnten über 30 Personen festgestellt werden. Wie sich herausstellte, wurde eine der Personen per Haftbefehl gesucht. Beamten brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt.