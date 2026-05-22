Sachsens Kassenärzte befürchten lange Wartezeiten und volle Notaufnahmen

Dresden/Berlin - Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen stabil bleiben. Dafür hat die Bundesregierung ein Beitragsstabilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) warnt dagegen vor einer Verschlechterung der ambulanten Versorgung.

Manuela Sipli (51) und Stefan Windau (66) von der KV Sachsen senden ihre Resolution auch an die Bundesregierung. © Thomas Türpe

Für Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) ist der Entwurf "eine der größten Sozialstaatsreformen der letzten Jahrzehnte" und eine "Punktlandung", wenn es um das Einsparziel geht.

Der KVS-Vorstandsvorsitzende Stefan Windau (66) befürchtet hingegen eine "Bruchlandung" und spricht von einem "Spargesetz".

Der Entwurf dazu sieht unter anderem vor, Ärztehonorare zu kürzen und Pauschalen zu streichen. Damit sollen 11,2 Milliarden Euro von insgesamt 16,3 Milliarden Euro eingespart werden.

Einsparungen bei Ärzten, Kliniken, Arzneimittelherstellern und Patienten: Hundert. Einsparungen beim Bund: Null.