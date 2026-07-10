Handy aus, Mittelalter an: Auf den Spuren der alten Sachsen-Siedler

Sachsen - Wenn die Planwagen durch die Striegistäler rollen, wird das Mittelalter in Sachsen plötzlich wieder lebendig. Für neun Tage tauschen die Teilnehmer des Historischen Besiedlungszuges Handy, Alltag und Hektik gegen Lagerfeuer, Gemeinschaft und Natur.

Lokator Michael Ehnert (54, l.) und Vereinschef Andreas Rausch (62) genehmigten sich nach dem heißen Tag ein kühles Getränk. © Uwe Meinhold

Seit 1994 erinnert das deutschlandweit einzigartige Spektakel an jene Siedler, die ab 1156 im Auftrag Ottos des Reichen die Wälder rodeten und die Landschaft des mittelsächsischen Gebirgsvorlands prägten.

Am vergangenen Samstag startete die Reise in Schönau bei Frohburg. Dann ging es über Kohren-Sahlis, Lunzenau und Auerswalde. Am Sonntag soll Sachsenburg als Endstation erreicht werden. Mehr als 90 Siedler und 20 Kutscher waren dabei.

Seit 20 Jahren gehört Michael Ehnert (54) zum Tross, seit zehn Jahren führt er ihn als Lokator, sozusagen als Anführer.

Für ihn ist die Reise vor allem eines: "Eine Auszeit vom Alltag. Man kann sich einfach auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren."

Besonders die Gastfreundschaft unterwegs habe ihn beeindruckt: "Wir haben uns überall sehr willkommen gefühlt."

Das eigentliche Herz des Zuges seien jedoch "die Abende und die Gemeinschaft mit den Siedlern - das ist wirklich das absolute Highlight". Auch Sophie (27) aus Freiberg kehrt immer wieder zurück.