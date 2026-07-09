Junge Frau auf Heimweg krankenhausreif geprügelt: Ermittler durchsuchen zwei Wohnungen in Sachsen

Görlitz - Ermittler haben im Landkreis Görlitz die Wohnungen zweier junger Männer (20 und 21 Jahre) durchsucht, die beschuldigt werden, eine junge Frau (22) auf dem Heimweg böse zugerichtet zu haben.

Die Polizei hat die Wohungne zweier Beschuldigter in Löbau und Herrnhut durchsucht. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die 22-Jährige war nach einem Streit am Rande der Festlichkeiten des Eibauer Bierzugs Ende Juni allein nach Hause gegangen, als plötzlich zwei Männer aus einem weißen BMW neben ihr anhielten und sie schwer verletzten.

Dank eines Zeugenaufrufs der Polizeidirektion Görlitz konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt werden.

Ein Dutzend Beamte von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) durchsuchten am frühen Mittwochmorgen im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung die Wohnungen der beiden Beschuldigten in Löbau und Herrnhut, wie eine Sprecherin des LKA Sachsen am Donnerstagvormittag gegenüber TAG24 erklärte.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurde auch Beweismaterial sichergestellt. Um welche Art von Gegenständen es sich dabei handelte, konnte die Sprecherin jedoch nicht sagen.