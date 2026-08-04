Heiße Bohnen, coole Sprüche und jede Menge Backpfeifen: Hier dreht sich am Samstag alles um Bud Spencer

Frankenberg - Faustkämpfe mit Augenzwinkern, flotte Sprüche und jede Menge Bohnen: Fans von Bud Spencer und Terence Hill kommen am Wochenende in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) voll auf ihre Kosten. Das Welt-Theater widmet den beiden Kultstars am kommenden Samstag einen Thementag mit einer Filmvorführung, einer Dokumentation, einem Gewinnspiel und passenden kulinarischen Angeboten.

Mike Adler-Nier (57, l.) und Burkhard Werner (53) haben den Thementag organisiert. © Uwe Meinhold

Los geht's um 13.30 Uhr: "Wir beginnen mit der Film-Doku 'Sie nannten ihn Spencer' - sozusagen zum Reinkommen", sagt Burkhard Werner (53) vom Verein des Welt-Theaters, der den Tag zusammen mit seinem Kumpel Mike Adler-Nier (57) organisiert hat. Danach ist "Miss Fein" von der "Spencer Hill World" zu Gast und bringt jede Menge Fanartikel mit. Besucher können sich auf ein Gewinnspiel freuen.

Vor dem Welt-Theater stehen drei amerikanische Polizeiautos als besondere Hingucker bereit. Zudem gibt es eine kleine Ausstellung mit originalgetreu nachgebauten Filmrequisiten, darunter ein Bullenhorn und Cornflakes-Packungen.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten: "Es gibt einen Stand, an dem Erbsenpistolen gebastelt werden können", so Werner. Kulinarisch bleibt das Theater dem Motto treu und serviert "himmlische Bohnenpfanne".

Um 16 Uhr zeigen die "Freedreamers" einen Linedance, bevor mit "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" einer der bekanntesten Spencer-und-Hill-Klassiker über die Leinwand flimmert.