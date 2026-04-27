27.04.2026 06:05 Hier geben sich Winzer die Klinke in die Hand

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Jeweils eine Woche lang schenken insgesamt 27 Winzer und Weinbaubetriebe ihre Weine, Sekte und Spirituosen im alten Weinfass in Meißen aus.

Von Katrin Koch

Meißen - Bis 1. November stellen sich im Wein-Pavillon auf dem Meißner Marktplatz Weingüter aus Meißen, Radebeul, Sörnewitz, Käbschütztal, Coswig, Diesbar-Seußlitz, Diera-Zehren und Niederau vor. Der Weinpavillon auf dem Markt in Meißen ist alljährlicher Anlaufpunkt für Weinliebhaber. © Petra Hornig Jeweils eine Woche lang schenken insgesamt 27 Winzer und Weinbaubetriebe ihre Weine, Sekte und Spirituosen im alten Weinfass aus. Die Aktion startete Ende April, ab heute präsentiert sich Winzer Frédéric Fourré aus Radebeul, nächste Woche folgt das Radebeuler Weingut Hoflößnitz, danach das Weingut Steffen Loose aus Niederau. Das ehemalige Fass der italienischen Weinkellerei Manincor wurde im Jahre 1950 gefertigt und enthielt bis 2015 stolze 13.000 Liter Rotwein. 2019 wurde es zum Pavillon umgebaut. Der ist täglich ab 11.30 Uhr bis mindestens 19 Uhr geöffnet. Infos zu allen Winzern unter: www.stadt-meissen.de

Titelfoto: Petra Hornig