Info-Termine zum Ausbau der Windkraft stehen fest

Dresden - Die Windkraft-Ausbaupläne sorgten in den vergangenen Wochen für mächtigen Wirbel.

Der Regionale Planungsverband gab grünes Licht für den Plan. © Norbert Neumann

Wie TAG24 berichtete, müssen bis nächstes Jahr 1,3 Prozent, bis 2032 zwei Prozent Sachsen-Fläche für Windräder gefunden werden.

Dafür sieht der Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 76 Vorranggebiete auf insgesamt 4473 Hektar vor, eine Fläche von knapp 6300 Fußballfeldern.

Nun schließt sich die öffentliche Beteiligungsphase an. Sämtliche Bedenkenträger haben bis Anfang Juli die Möglichkeit, Stellung zu beziehen.

Bei 13 Info-Veranstaltungen in Meißen, Großenhain, "Dipps", Neustadt, Dresden und Riesa können Bürger die Pläne einsehen und mit den Planern sprechen.

Sämtliches soll bis nächstes Jahr ausgewertet, bis Ende '27 in den Regio-Plan eingearbeitet werden. Pünktlich zum Jahreswechsel plant der Verband, seinen Plan zur Umsetzung des Bundesgesetzes beschließen zu können.