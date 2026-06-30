Schäden im Gleisbett: Sperrung auf Dresdner S-Bahn-Linie für mehrere Tage!

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Die Hitze hinterlässt ihre Spuren. Seit Sonntagabend kommt es auf der Linie S8 zwischen Dresden und Kamenz wegen einer Gleisverformung zu Behinderungen.

Von Martin Gaitzsch, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die Hitze hinterlässt ihre Spuren - an den Straßen und auch an Bahnstrecken. Seit Sonntagabend kommt es auf der Linie S8 zwischen Dresden und Kamenz zu Behinderungen, weil sich die Gleise wegen der extremen Witterungsverhältnisse verformt hatten. Eine veranlasste Sperrung soll bis zur Wochenmitte bestehen bleiben.

Aufgrund einer "Gleisverwerfung" können zwischen Pulsnitz und Arnsdorf bis voraussichtlich Mittwochmittag keine Züge verkehren. (Symbolfoto)
Aufgrund einer "Gleisverwerfung" können zwischen Pulsnitz und Arnsdorf bis voraussichtlich Mittwochmittag keine Züge verkehren. (Symbolfoto)  © 123RF/liudmilachernetska

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, war eine sogenannte "Gleisverwerfung" zwischen Pulsnitz und Arnsdorf in Höhe des Streckenkilometers 13,2 aufgetreten.

Daher sind in diesem Abschnitt keine Zugfahrten möglich.

Seit Montagmorgen um 5.30 Uhr pendelt ein Busnotverkehr zwischen Pulsnitz und Radeberg, wie es in der Reiseauskunft heißt.

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Züge fahren von Kamenz nach Pulsnitz und von Arnsdorf (Zusatzhalt) nach Dresden.

Laut InfraGO sollen am Mittwochvormittag maschinelle Arbeiten stattfinden, sodass für die Mittagsstunden das Störungsende erwartet wird. Bis dahin müssen sich Fahrgäste weiterhin auf Reisezeitverlängerungen einstellen.

Erstmeldung vom 28. Juni, 22.19 Uhr. letzte Aktualisierung am 29. Juni, 10.56 Uhr.

Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska

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