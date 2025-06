Horst-Case-Szenario! Energieversorger verjagt Storchenpaar von Strommast in Ostsachsen

Radeberg - Überall im Freistaat hegen Störche dieser Tage ihre Nachzucht. Auch in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) hatte sich ein Paar auf einem Strommast eingenistet. Doch ohne Vorwarnung zerstörte der Netzbetreiber das Nest und vertrieb so die Störche. Die beschauliche Masseneistraße ist in Aufruhr - und die zuständige Behörde prüft ein juristisches Nachspiel.