Immer mehr Rechtsextremisten in Sachsen besitzen Schusswaffen

Dresden - Die Zahl der Schusswaffen im Besitz von Rechtsextremisten , Reichsbürgern und Delegitimierern in Sachsen ist gestiegen. Die Linke ist beunruhigt.

Zum Jahresende waren mehr als 400 Schusswaffen in Sachsen im Besitz von Rechtsextremen. (Symbolfoto) © IMAGO/MAXPPP

Im vergangenen Jahr besaßen 147 einschlägig bekannte Personen im Freistaat waffenrechtliche Erlaubnisse für insgesamt 439 scharfe Schusswaffen. 2024 hatten die Behörden "nur" 233 scharfe Waffen gezählt. Das geht aus Kleinen Anfragen der Linken-Politikerin Juliane Nagel (47) hervor.

Grund für den starken Zuwachs sei der Umstand, dass erstmals zumindest teilweise auch Personen mitgerechnet wurden, die Mitglied der AfD sind bzw. die AfD, die in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch gilt, unterstützt haben, sagte Nagel.

Demgegenüber stehen lediglich 16 Personen, denen waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen und 21 Personen, gegen die Waffenverbote ausgesprochen wurden.