Mega-Umbau in sächsischem Freizeitpark steht bevor: Erste Themenwelt eröffnet

Leipzig - Nach Jahren des Stillstandes glänzt der sächsische Freizeitpark Belantis jetzt mit einer neuen Themenwelt. Doch das rund 5 Millionen Euro teure "Idefix' Abenteuerland" soll erst der Anfang eines kompletten Makeovers sein .

Ab jetzt offiziell eröffnet: "Idefix' Abenteuerland" im Belantis. © Christian Grube

"Das zu bauen war eine echte Herausforderung", erklärte Filip De Witte (62) bei der Eröffnung am Mittwoch. 2025 übernahm er die Geschäftsführung des Parks und begleitet seitdem den ersten Meilenstein.

Binnen eines Jahres wurde die Themenwelt speziell für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren aus dem Boden gestampft. Bis fast zum Schluss sei das Areal noch eine große Baustelle gewesen.

François Fassier (63) ist Teil des neuen Betreibers Compagnie des Alpes. Er dachte vor zwei Wochen noch, es sei unmöglich, den Park rechtzeitig zu öffnen.

Vom Baustellen-Flair war am Mittwoch keine Spur zu sehen. Vielmehr glänzten die neuen Attraktionen mit viel Liebe zum Detail und die Kinder durften sich an vier neuen Fahrgeschäften, einem Spielplatz, Kiosk und Souvenirladen austoben.

In den nächsten Jahren folgen weitere Projekte, bis der Freizeitpark bis 2030/31 final in den "Asterix Park Deutschland" umbenannt werden soll und damit der erste Asterix-Park außerhalb Frankreichs wird.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) bezeichnete das Projekt als den "Park der Zukunft" und glaubt ganz fest daran, dass die Übernahme des Belantis im vergangenen Jahr eine riesige Chance für die Region ist.