In diesem Jahr ist wieder gut Kirschen essen: Aber warum sind viele Früchte eigentlich so klein?
Klipphausen - Süß, prall, knackig - und madenfrei. Nachdem im vergangenen Jahr optimale Bedingungen für die Sommerfrucht herrschten, wundert sich der ein oder andere Hobby-Gärtner nun, dass manche Kirschen doch kleiner sind als üblich.
"Die Süßkirschsaison verläuft in Sachsen insgesamt gut und die Früchte fallen überwiegend normal aus. Aufgrund der Hitzetage und fehlendem Niederschlag wurde aber mancherorts das Massewachstum der Kirschen gehemmt", weiß Carmen Stefanie Kaps (40), Chefin des Obstbauverbands.
Einer, bei dem trotzdem gut Kirschen essen ist, ist Obstbauer Steffen Geisler (70) vom "Meissner Obstgarten" Klipphausen: "Nach dem Frostjahr 2024 war alles anders. Letztes Jahr hing alles viel zu voll. Jetzt ist alles wieder normal. Unsere Kirschen sind definitiv nicht klein. Manche haben einen Durchmesser von bis zu 32 Millimetern."
Das bedeutet allerdings auch: Die unliebsamen Fruchtfliegen-Maden, die mit dem Frost vor zwei Jahren fast ausgestorben waren, sind wieder da.
"Bei uns nicht. Dafür sind wir Profi-Anbauer", betont Obstau-Geschäftsführer Sebastian Müller (40).
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Regen kann für die Kirschen zum Super-GAU werden
Obwohl der April in diesem Jahr ebenfalls von leichten Frösten heimgesucht wurde, blieben größere flächendeckende Schäden aus, erklärt Obstbauernverbands-Chefin Kaps. "Nur Talflächen, wo kalte Luft nicht abfließen kann, haben große Schäden."
Der Regen in den vergangenen Tagen kann für die Kirschen allerdings ebenfalls zum Super-GAU werden: "Es ist eine weiche Frucht, durch die Sonne wird sie warm. Wenn es dann regnet, saugen sie sich voll und platzen. Wir haben deshalb Folien drüber", erklärt Sebastian Müller.
So könne man sogar bei Regen getrost sein Körbchen voll machen, ohne nass zu werden.
Über die Pflückgebühren hätte man auf Geislers Plantage ebenfalls diskutiert, hält davon aber nichts: "Es gibt immer mal wieder Leute, die hier nur essen. Aber 99,5 Prozent kommen wirklich zum Pflücken. Gerade für Kinder ist es das Highlight – und das wird am Ende die nächste Generation sein, die wiederkommen wird."
Bis Ende des Monats (Fr.-So., 7 bis 12 Uhr) kann man auf der Obstplantage Geisler zwischen etwa 15 verschiedenen Süßkirschen-Sorten (5,50 Euro/Kilo) aussuchen.
Infos: meissner-obstgarten.de
Titelfoto: Norbert Neumann