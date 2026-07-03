03.07.2026 07:01 In diesem Jahr ist wieder gut Kirschen essen: Aber warum sind viele Früchte eigentlich so klein?

In diesem Jahr ist in Sachsen wieder gut Kirschen essen: Aber warum sind viele Früchte so klein?

Von Jacqueline Grünberger

Klipphausen - Süß, prall, knackig - und madenfrei. Nachdem im vergangenen Jahr optimale Bedingungen für die Sommerfrucht herrschten, wundert sich der ein oder andere Hobby-Gärtner nun, dass manche Kirschen doch kleiner sind als üblich.

Obstbauer Steffen Geisler (70) ist froh, dass seine Tochter Sandra Geisler und ihr Partner Sebastian Müller (40) die Obstplantage weiterführen werden. © Norbert Neumann "Die Süßkirschsaison verläuft in Sachsen insgesamt gut und die Früchte fallen überwiegend normal aus. Aufgrund der Hitzetage und fehlendem Niederschlag wurde aber mancherorts das Massewachstum der Kirschen gehemmt", weiß Carmen Stefanie Kaps (40), Chefin des Obstbauverbands. Einer, bei dem trotzdem gut Kirschen essen ist, ist Obstbauer Steffen Geisler (70) vom "Meissner Obstgarten" Klipphausen: "Nach dem Frostjahr 2024 war alles anders. Letztes Jahr hing alles viel zu voll. Jetzt ist alles wieder normal. Unsere Kirschen sind definitiv nicht klein. Manche haben einen Durchmesser von bis zu 32 Millimetern." Das bedeutet allerdings auch: Die unliebsamen Fruchtfliegen-Maden, die mit dem Frost vor zwei Jahren fast ausgestorben waren, sind wieder da. Sachsen Sommerferienstart: In diese Urlaubsländer starten Sachsens Flieger "Bei uns nicht. Dafür sind wir Profi-Anbauer", betont Obstau-Geschäftsführer Sebastian Müller (40).

Obstau-Geschäftsführer Sebastian Müller (40) schaut genau, dass es seinen Kirschen gutgeht. © Norbert Neumann

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Dank der Folien sind die Kirschbäume gut geschützt, sodass selbst bei schlechtem Wetter die Früchte nicht von den Bäumen runtergeholt werden müssen. © Norbert Neumann

Regen kann für die Kirschen zum Super-GAU werden

Jede Woche werden von den insgesamt 15 Sorten etwa zwei neue Süßkirschsorten reif sein und für die Selbstpflücke angeboten. © Norbert Neumann Obwohl der April in diesem Jahr ebenfalls von leichten Frösten heimgesucht wurde, blieben größere flächendeckende Schäden aus, erklärt Obstbauernverbands-Chefin Kaps. "Nur Talflächen, wo kalte Luft nicht abfließen kann, haben große Schäden." Der Regen in den vergangenen Tagen kann für die Kirschen allerdings ebenfalls zum Super-GAU werden: "Es ist eine weiche Frucht, durch die Sonne wird sie warm. Wenn es dann regnet, saugen sie sich voll und platzen. Wir haben deshalb Folien drüber", erklärt Sebastian Müller. So könne man sogar bei Regen getrost sein Körbchen voll machen, ohne nass zu werden. Sachsen Mehr junge Frauen als Männer: So viele Sachsen jubeln über Abi-Note 1,0 Über die Pflückgebühren hätte man auf Geislers Plantage ebenfalls diskutiert, hält davon aber nichts: "Es gibt immer mal wieder Leute, die hier nur essen. Aber 99,5 Prozent kommen wirklich zum Pflücken. Gerade für Kinder ist es das Highlight – und das wird am Ende die nächste Generation sein, die wiederkommen wird."

Die Dresdner Hagen (70) und Grit (62) kommen extra einmal im Jahr für die Kirschen-Selbstpflücke zum "Meissner Obstgarten Geisler": "Wir haben uns extra frei genommen." © Norbert Neumann