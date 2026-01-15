Jetzt werden die Schiffer wieder närrisch
Bad Schandau - Mit buntem Treiben, viel Radau und einer jahrhundertealten Tradition startet im Oberen Elbtal die Fastnachts-Saison der Elbeschiffer. Den Auftakt macht dieses Wochenende die Schifferfastnacht in Prossen bei Bad Schandau.
Bereits Freitagabend werden die närrischen Tage eröffnet: Beim Fackelumzug ziehen Schiffer und Gäste zum ehemaligen Gasthof Prossen, wo mindestens drei große Schiffsnachbauten feierlich getauft werden.
Begleitet vom Spielmannszug und einem Feuerwerk wird auf eine erfolgreiche Fastnacht angestoßen. "Es ist der uralte Brauch der Elbeschiffer, mit der Fastnacht symbolisch den Winter zu vertreiben", sagt Vereinschef Jens George.
Die Nachbauten, darunter zwei Schaufelraddampfer und ein Schaufelradschlepper, erinnern an die Zeit, als die Schifffahrt auf der Elbe im Winter ruhte.
Der große Festumzug gilt als Highlight
Höhepunkt ist der große Festumzug am Sonnabend: Bis zu 300 Mitwirkende ziehen "stromaufwärts" Richtung Bad Schandau. Am Abend folgt der Schifferball, am Sonntag gehört die Bühne den kleinen Kapitänen bei der Kinderfastnacht. Den Abschluss bildet das traditionelle Schifferkränzel.
Prossen macht damit den Anfang - weitere Schifferfastnachten in Königstein, Rathen, Postelwitz, Schmilka und Wehlen folgen.
