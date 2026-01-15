Jetzt werden die Schiffer wieder närrisch

Bad Schandau - Mit buntem Treiben, viel Radau und einer jahrhundertealten Tradition startet im Oberen Elbtal die Fastnachts-Saison der Elbeschiffer. Den Auftakt macht dieses Wochenende die Schifferfastnacht in Prossen bei Bad Schandau .

Mit viel Liebe zum Detail geht es am Wochenende zur Sache. © Daniel Förster

Bereits Freitagabend werden die närrischen Tage eröffnet: Beim Fackelumzug ziehen Schiffer und Gäste zum ehemaligen Gasthof Prossen, wo mindestens drei große Schiffsnachbauten feierlich getauft werden.

Begleitet vom Spielmannszug und einem Feuerwerk wird auf eine erfolgreiche Fastnacht angestoßen. "Es ist der uralte Brauch der Elbeschiffer, mit der Fastnacht symbolisch den Winter zu vertreiben", sagt Vereinschef Jens George.

Die Nachbauten, darunter zwei Schaufelraddampfer und ein Schaufelradschlepper, erinnern an die Zeit, als die Schifffahrt auf der Elbe im Winter ruhte.