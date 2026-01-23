Kopfgeld ausgesetzt! Sächsischer Bürgermeister sauer wegen Graffiti
Hainichen - Was für eine Schweinerei! Im Stadtgebiet von Hainichen haben seit Mitte Dezember die Schmierereien durch Graffiti massiv zugenommen. Jetzt hat Oberbürgermeister Dieter Greysinger (60, SPD) eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt.
In seiner 21-jährigen Amtszeit hat der Stadt-Chef so etwas noch nicht erlebt: "So schlimm war es nie", erzählt Dieter Greysinger.
So wurden erst kürzlich der Keller-Brunnen und die Beschilderung des Purple Path verunstaltet. Greysinger macht seinem Ärger auf Facebook Luft: "Die Hieroglyphen sind nicht nur teilweise verfassungswidrig und potthässlich, sie sind auch extrem ärgerlich."
Jetzt greift das Hainichener Stadtoberhaupt durch: "Aufgrund der Vielzahl an Schmierereien habe ich entschieden, eine städtische Belohnung in Höhe von 200 Euro auszuloben für den Tipp, der zur Ergreifung des Täters/der Täter führt", erklärt Greysinger auf seinem Social-Media-Account.
Erste Hinweise sind bei der Polizei eingegangen
Inzwischen seien bereits erste Hinweise auf die Täter eingegangen. Laut den Behörden wurden bereits sechs Straftaten an das Polizeirevier Mittweida gemeldet.
Die Ordnungshüter ermitteln wegen Sachbeschädigung sowie wegen des Verwendens von verbotenen Kennzeichen. Eine konkrete Spur gibt es noch nicht.
Hinweise an das Ordnungsamt von Hainichen oder per E-Mail: [email protected]
Titelfoto: Bildmontage: Dieter Greysinger, Uwe Meinhold