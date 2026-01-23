Kopfgeld ausgesetzt! Sächsischer Bürgermeister sauer wegen Graffiti

Hainichen - Was für eine Schweinerei! Im Stadtgebiet von Hainichen haben seit Mitte Dezember die Schmierereien durch Graffiti massiv zugenommen. Jetzt hat Oberbürgermeister Dieter Greysinger (60, SPD) eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt.

Dieter Greysinger (60, SPD) hat eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt. © Uwe Meinhold

In seiner 21-jährigen Amtszeit hat der Stadt-Chef so etwas noch nicht erlebt: "So schlimm war es nie", erzählt Dieter Greysinger.

So wurden erst kürzlich der Keller-Brunnen und die Beschilderung des Purple Path verunstaltet. Greysinger macht seinem Ärger auf Facebook Luft: "Die Hieroglyphen sind nicht nur teilweise verfassungswidrig und potthässlich, sie sind auch extrem ärgerlich."

Jetzt greift das Hainichener Stadtoberhaupt durch: "Aufgrund der Vielzahl an Schmierereien habe ich entschieden, eine städtische Belohnung in Höhe von 200 Euro auszuloben für den Tipp, der zur Ergreifung des Täters/der Täter führt", erklärt Greysinger auf seinem Social-Media-Account.