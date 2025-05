Krasse Einsparungen bei sächsischen Tierheimen? "Tierleid und Tod werden die Folge sein"

Leipzig - Bahnt sich für Heime und notleidende Tiere in Sachsen die Katastrophe an? Die klare Antwort von Tierheimverantwortlichen lautet: "ja". Was steckt hinter der schlimmen Befürchtung?

Verwahrloste Katzen leben den Erfahrungen nach vielfach unbemerkt zwischen uns - in Abbbruchhäusern oder Gartensparten. Unversorgte Kitten und deren Eltern sind oftmals unterernährt, krank, leiden still vor sich hin und gehen meist elendig zu Grunde.

"Damit fehlen den Tierschutzvereinen unglaubliche 660.000 Euro für die Kastration und Versorgung von Straßenkatzen und dringend notwendige Sanierungen in den Tierheimen", lautet der besorgte Aufschrei in genannten Postings.

Das Geld werde unter anderem bei der Kastration und Versorgung von Straßenkatzen sowie bei dringend benötigten Sanierungen fehlen, hieß es. © Anke Brod

Anders als in Niedersachsen gibt es im Freistaat Sachsen bis dato keine allgemeine Kastrationspflicht für Katzen. Tierschützer fordern diese aber auch für hier. In Leipzig etwa hält zwar das städtische Veterinäramt ein Kastrationsprogramm für Streunerkatzen vor, doch das deckt wohl den gesamten Bedarf nicht ab. Im Tierschutz lastet überdies vieles auf den Schultern ehrenamtlicher Helfer, entsprechende Ausgaben sind den Angaben nach schon jetzt kaum zu stemmen.



"Lasst das nicht zu", lautet daher in den sozialen Netzwerken der Hilfeschrei zu den geplanten Einsparungen im sächsischen Tierschutz. Szenekenner rufen zum Protest auf, gerichtet an Landtagsabgeordnete oder den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (50, CDU) selbst.



Eine seitens TAG24 bei der Landesregierung angefragte Stellungnahme zu dem brisanten Thema steht noch aus.



Wenn Ihr Euch an dem Protest gegen drohende Einsparungen im Tierschutz beteiligen möchtet, könnt Ihr dies über diese Mailadresse tun: buergerbuero@sk.sachsen.de.