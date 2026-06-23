Lkw bis auf Karosse niedergebrannt: Vollsperrung auf Bundesstraße in Sachsen

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Auf der B172a zwischen Pirna und Dohna ist am Dienstagvormittag ein Lkw abgefackelt.

Von Malte Kurtz

Pirna - Auf der B172a zwischen Pirna und Dohna ist am Dienstagvormittag ein Lkw abgefackelt.

Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Kipplaster auf der B172a in Brand.
Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Kipplaster auf der B172a in Brand.  © Marko Förster

Das Führerhaus des Kipplasters war gegen 10.42 Uhr nahe der Autobahnauffahrt zur A17 in Fahrtrichtung Dohna in Brand geraten, wie ein Sprecher der Integrierten Regionalleitstelle Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis wurden daraufhin alarmiert und konnten die Rauchschwaden schon von Weitem sehen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Lasterfahrer konnte die brennende Fahrerkabine rechtzeitig verlassen.

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Bis circa 12.30 Uhr waren die Kameraden im Einsatz, um die Flammen mithilfe von Löschschaum zu bekämpfen. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden erklärte, dass der Laster aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte.

Von der Fahrerkabine blieb nicht mehr viel übrig.
Von der Fahrerkabine blieb nicht mehr viel übrig.  © Marko Förster
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Bildaufnahmen von der Einsatzstelle zeigen, dass von der einstigen Fahrerkabine des Lkws bis auf die verkohlte Karosse nicht mehr viel übrig geblieben ist.

Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster

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