Mangiapane testet für VOX-Show "Hot oder Schrott?" Produkte aus Sachsen

Dresden - Nicht verpassen! Am Dienstag um 20.15 Uhr testet Reality-TV-Star Matthias Mangiapane (41) für die VOX-Show "Hot oder Schrott?" Produkte aus Sachsen .

Unterwegs im gelben Trabi: Matthias Mangiapane (41, r.) und Ehemann Hubert Fella (57) bei den Dreharbeiten für "Hot oder Schrott" im September 2024. © privat

Die Folge wurde im Herbst aufgezeichnet - Mangiapane knatterte im leuchtend gelben Trabi durch die Sächsische Schweiz.

"Trash ist schließlich das, womit ich mich auskenne", untermauert Mangiapane seine Kompetenz.

Zwischen der Tiny-House-Ferienanlage Hexenburg am Rande von Dresden und der Festung Königstein testete er Produkte rund ums Thema "On tour".

Wer ihn lieber erleben will: Matthias Mangiapane lädt am 22. Juni zum Reality-TV-Quiz in den Luisenhof ein. Tickets (ab 26 Euro) gibt's online unter luisenhof.de.