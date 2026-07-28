Mega-Hype aus China: Erster Labubu-Laden öffnet wohl bald in Sachsen
Leipzig - Die plüschigen Sammelfiguren "Labubus" gehörten zu den größten Hypes des vergangenen Jahres. Dahinter steckt der chinesische Hersteller "POP MART", der auch mit seinen weiteren Produkten regelmäßig für virale Hits und lange Schlangen vor den Geschäften sorgt. Jetzt eröffnet wohl bald der erste Laden in Sachsen.
Darüber berichtete zuerst die Userin "keepingupwithxenia" auf Tiktok. Sie sagte, dass in Leipzig und Stuttgart bald neue Filialen eröffnet werden. "POP MART" äußerte sich dazu auf TAG24-Anfrage nicht.
Eine Stellenausschreibung auf LinkedIn lässt aber vermuten, dass an diesem Gerücht etwas dran ist. Dort sucht das Unternehmen nämlich einen Store Manager in Leipzig. Die Ausschreibung ist mittlerweile geschlossen, die Kandidaten sollten aber in der Lage sein, die Gesamtverantwortung für einen Laden zu übernehmen.
Der neue Store Manager soll seinen neuen Job spätestens zum 15. Oktober antreten. Das lässt vermuten, dass die neue Filiale eventuell sogar noch 2026, spätestens aber 2027 eröffnet werden könnte.
Bisher gibt es noch keine Hinweise, wo "POP MART" in Leipzig einziehen könnte. Wenn man sich anschaut, wie das Unternehmen in anderen deutschen Städten vorgegangen ist, kann man aber annehmen, dass der Laden wohl in die Innenstadt ziehen wird.
Einige freie Flächen gibt es dort auch noch. Denkbar wäre aber auch, dass das Unternehmen in ein Einkaufszentrum, wie das Höfe am Brühl ziehen könnte. Die anderen deutschen Läden befinden sich nämlich alle in größeren Einkaufszentren. Bestätigt ist das aber alles noch nicht.
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Drei Filialen betreibt das Unternehmen bereits in Deutschland.
Mit den "Labubus" hat "POP MART" im vergangenen Jahr einen Mega-Hype ausgelöst. Die Plüschmonster waren wochenlang vergriffen und vor den Geschäften bildeten sich lange Schlangen.
Zum Erfolgskonzept des chinesischen Unternehmens gehören vor allem die sogenannten Blindboxen. Das Prinzip lässt sich einfach erklären: Es gibt eine bestimmte Auswahl an Sammelfiguren in einer Kollektion. Welche man am Ende bekommt, ist aber eine Überraschung.
"POP MART" betreibt aktuell drei Filialen in Deutschland. Zwei davon sind in Berlin, eine in Hamburg. Eine weitere in Düsseldorf soll wohl in diesem Herbst folgen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa; Joel Carrett/AAP/dpa