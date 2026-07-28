Brandstifter fackeln liebevoll gestaltete Bücherzelle ab

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Seit sieben Jahren freuen sich die Moritzburger über die Bücherzelle am Mehrgenerationenplatz. Jetzt ist sie Brandstiftern zum Opfer gefallen.

Von Eric Hofmann

Moritzburg - So etwas Ärgerliches! Seit sieben Jahren freuen sich die Moritzburger über die Bücherzelle am Mehrgenerationenplatz. Nun haben Brandstifter den Ort vernichtet. Die Polizei ermittelt wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung".

Nur noch Brandschutt war am Sonntag übrig.
Nur noch Brandschutt war am Sonntag übrig.  © privat

Die Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Vereins "Moritzburger Königskinder" ist noch immer fassungslos: "Eines unserer Mitglieder hatte die Zelle 2019 aus Erfurt vom Sammelplatz geholt", sagt Silvia Mehlich (45) zu TAG24. "Wir haben ein Regal eingebaut, zwei bis drei Jahre später hat ein Graffitiprojekt der Grundschule die Zelle mit unserem Vereinslogo verziert."

Die Königskinder setzen sich seit 2018 für den Mehrgenerationenplatz ein, der zum Beispiel Bänke, Spielgeräte und ein großes Schachbrett kombiniert. Ein Treffpunkt für alle Altersgruppen.

Doch das wissen wohl nicht alle zu schätzen: "Am Sonntagvormittag haben wir dann erfahren, dass die Zelle ausgebrannt war", so Mehlich. "Der Platz liegt auch abgelegen und die nächsten Nachbarn waren gerade im Urlaub."

Die Grundschule hatte die Zelle mit dem Vereinslogo versehen.
Die Grundschule hatte die Zelle mit dem Vereinslogo versehen.  © privat
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Zu retten war nichts mehr, doch aufgeben will der Verein nicht: "Es wird etwas Neues geben", so die Vereins-Chefin. "Weil die Leute das so wollen. Aber wir müssen jetzt überlegen, was wir da machen können." Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro.

Titelfoto: Bildmmontage: privat

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