Brandstifter fackeln liebevoll gestaltete Bücherzelle ab

Moritzburg - So etwas Ärgerliches! Seit sieben Jahren freuen sich die Moritzburger über die Bücherzelle am Mehrgenerationenplatz. Nun haben Brandstifter den Ort vernichtet. Die Polizei ermittelt wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung".

Nur noch Brandschutt war am Sonntag übrig. © privat

Die Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Vereins "Moritzburger Königskinder" ist noch immer fassungslos: "Eines unserer Mitglieder hatte die Zelle 2019 aus Erfurt vom Sammelplatz geholt", sagt Silvia Mehlich (45) zu TAG24. "Wir haben ein Regal eingebaut, zwei bis drei Jahre später hat ein Graffitiprojekt der Grundschule die Zelle mit unserem Vereinslogo verziert."

Die Königskinder setzen sich seit 2018 für den Mehrgenerationenplatz ein, der zum Beispiel Bänke, Spielgeräte und ein großes Schachbrett kombiniert. Ein Treffpunkt für alle Altersgruppen.

Doch das wissen wohl nicht alle zu schätzen: "Am Sonntagvormittag haben wir dann erfahren, dass die Zelle ausgebrannt war", so Mehlich. "Der Platz liegt auch abgelegen und die nächsten Nachbarn waren gerade im Urlaub."