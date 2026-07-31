Mitten in der Nacht: Anwohner nach Bombenfund in sächsischer Gemeinde evakuiert

Königshain - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Königshain (Landkreis Görlitz ) sind Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet worden.

Die Weltkriegsbombe soll noch am Morgen entschärft werden. (Symbolfoto) © Philipp Schulze/dpa

In einem Radius von 600 Metern müssen rund 80 Personen evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Betroffen sei der nördliche Bereich von Königshain in Richtung des Ortskerns.

Die Bombe wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag (etwa 2.17 Uhr) festgestellt. Die Evakuierung der Anwohner laufe derzeit noch, so die Polizei.