Schulterschluss für 45er-Rente und bezahlbare Pflege: Ost-Regierungs-Chefs bieten Kanzler Merz die Stirn

Dresden - Abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und bezahlbare Pflege sind für Ostdeutschland essenziell, meinen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU ) und seine Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit neuen Forderungen setzen die Ost-Regierungs-Chefs Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) weiter unter Druck.

Vereint gegen Berlin (v.l.): die Ost-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (51, CDU, Sachsen), Sven Schulze (46, CDU, Sachsen-Anhalt) und Mario Voigt (49, CDU, Thüringen), gestern am Geiseltalsee. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Perspektive des Ostens müsse stärker berücksichtigt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Kretschmer, Mario Voigt (49, CDU, Thüringen) und Sven Schulze (46, CDU, Sachsen-Anhalt). "Wer wissen will, wie Strukturwandel gelingt und woran er scheitert, findet die Antworten hier."

Erste Forderung: Die Bundesregierung soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nicht - wie von der Rentenkommission empfohlen - abschaffen.

"Wer 45 Jahre eingezahlt hat, hat genug eingezahlt. Diesen Grundsatz geben wir nicht auf", so die Ost-Rebellen.

Betriebsrenten seien in Ostdeutschland selten, viele Ostdeutsche hätten in den vergangenen Jahrzehnten auch nicht ausreichend private Vorsorge betreiben können, daher sei die gesetzliche Rente oft die einzige Säule der Alterssicherung.