Schulterschluss für 45er-Rente und bezahlbare Pflege: Ost-Regierungs-Chefs bieten Kanzler Merz die Stirn

1.373 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mit neuen Forderungen setzen die Ost-Regierungs-Chefs Bundeskanzler Friedrich Merz weiter unter Druck.

Dresden - Abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und bezahlbare Pflege sind für Ostdeutschland essenziell, meinen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) und seine Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit neuen Forderungen setzen die Ost-Regierungs-Chefs Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) weiter unter Druck.

Vereint gegen Berlin (v.l.): die Ost-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (51, CDU, Sachsen), Sven Schulze (46, CDU, Sachsen-Anhalt) und Mario Voigt (49, CDU, Thüringen), gestern am Geiseltalsee.
Vereint gegen Berlin (v.l.): die Ost-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (51, CDU, Sachsen), Sven Schulze (46, CDU, Sachsen-Anhalt) und Mario Voigt (49, CDU, Thüringen), gestern am Geiseltalsee.  © Hendrik Schmidt/dpa

Die Perspektive des Ostens müsse stärker berücksichtigt werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Kretschmer, Mario Voigt (49, CDU, Thüringen) und Sven Schulze (46, CDU, Sachsen-Anhalt). "Wer wissen will, wie Strukturwandel gelingt und woran er scheitert, findet die Antworten hier."

Erste Forderung: Die Bundesregierung soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nicht - wie von der Rentenkommission empfohlen - abschaffen.

"Wer 45 Jahre eingezahlt hat, hat genug eingezahlt. Diesen Grundsatz geben wir nicht auf", so die Ost-Rebellen.

Kuh in Sachsen bringt Zwillinge zur Welt: Was anders ist als vor 15 Jahren
Sachsen Kuh in Sachsen bringt Zwillinge zur Welt: Was anders ist als vor 15 Jahren

Betriebsrenten seien in Ostdeutschland selten, viele Ostdeutsche hätten in den vergangenen Jahrzehnten auch nicht ausreichend private Vorsorge betreiben können, daher sei die gesetzliche Rente oft die einzige Säule der Alterssicherung.

Spürt Gegenwind aus dem Osten: Kanzler Friedrich Merz (70, CDU).
Spürt Gegenwind aus dem Osten: Kanzler Friedrich Merz (70, CDU).  © Michael Kappeler/dpa
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Forderung: Pflege soll auch dort bezahlbar bleiben, wo Alterseinkommen niedrig ist. (Symbolfoto)
Forderung: Pflege soll auch dort bezahlbar bleiben, wo Alterseinkommen niedrig ist. (Symbolfoto)  © Tom Weller/dpa

Bezahlbare Pflege und das Einbeziehen der Ost-Bundesländer

Keine Rentenabzüge nach 45 Beitragsjahren – die Ost-Regierungschefs wollen die Rentenreform noch mal nachbessern. (Symbolfoto)
Keine Rentenabzüge nach 45 Beitragsjahren – die Ost-Regierungschefs wollen die Rentenreform noch mal nachbessern. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Zweite Forderung: Die Bundesregierung soll einen Weg finden, wie Pflege in Zukunft auch dort bezahlbar bleibt, wo die Alterseinkommen niedrig sind.

Die in Berlin geplanten Änderungen würden jedoch den selbst zu zahlenden Eigenanteil weiter erhöhen.

"Diesem Weg werden wir nicht zustimmen", heißt es in der gemeinsamen Botschaft ans Kanzleramt. Stattdessen müsse eine Regelung gefunden werden, die die individuelle Leistungsfähigkeit berücksichtigt.

Hier wird auch gesprengt: Sächsisches Mega-Projekt bald befahrbar
Sachsen Hier wird auch gesprengt: Sächsisches Mega-Projekt bald befahrbar

"Entscheidend ist, dass die Belastung begrenzt und für die Betroffenen planbar wird."

Dritte Forderung: Damit die ostdeutsche Wirklichkeit ausreichend Raum bei der Erarbeitung bundesweiter Reformen finde, müsse Kanzler Merz die Ost-Länder frühzeitig einbeziehen.

Titelfoto: Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Michael Kappeler/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: