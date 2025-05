Müssen Sachsens Jäger erst lernen, Wölfe zu schießen?

"Wir reden zwar von der Bejagung, aber wir wissen noch nicht so richtig, welche Wissensgrundlage wir brauchen, wie die Ausbildung aussehen muss", so Herzog. Das müsse nun schnell entwickelt werden, damit einerseits die richtigen Tiere entnommen würden und andererseits ein Rudel nicht zerstört werde.

"Wir brauchen wieder Erfahrung, und das müssen wir auch erst wieder aufbauen bei der Jägerschaft", sagte Sven Herzog, Professor am Lehrstuhl für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der Technischen Universität Dresden, auf einer Fachtagung.

Ein Schäfer betrauert seine vom Wolf gerissenen Schafe. Sachsen will laut Landwirtschaftsministerium "schadenstiftende Tiere ... leichter entnehmen". © Steffen Füssel

Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) hatte die Entscheidung begrüßt, als Schritt, "um schadenstiftende Tiere rechtssicher und leichter entnehmen zu können".

Wenn die Bundesregierung die entsprechenden Änderungen der FFH-Richtlinie in Bundesrecht umgesetzt hat, will auch der Freistaat seine Landesregelungen anpassen. "Angesichts der steigenden Risse an Weidetieren ist konsequentes Handeln auf dem Weg zu einem Management der Bestände längst überfällig", so Breitenbuch.

Das genaue Vorgehen, um Pläne für eine Verringerung des Wolfsbestandes umzusetzen, ist derzeit noch unklar.

Diskutiert wird unter anderem über eine mögliche Quote, nach der Wölfe geschossen werden.