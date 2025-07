Mysteriöser "Stimmensprung": Verfassungsgericht nimmt Sachsens Landtagswahl ins Visier

Leipzig - Die sächsische Landtagswahl hat ein juristisches Nachspiel - und zwar vor Sachsens Verfassungsgerichtshof. Es geht um 45.068 Stimmen, die sich am Ende der Auszählung in der Wahlnacht auf bisher unerklärliche Weise urplötzlich in der Statistik "verschoben" und so die Mandate-Verteilung beeinflusst haben.