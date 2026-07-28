Nach der Schule lockt die Welt: Zwillinge aus Freital zieht's ganz weit (voneinander) weg
Freital - Die einen packen Koffer für den Urlaub - diese Zwillinge gleich für ein ganzes Jahr. Während viele Abiturienten noch überlegen, wie es weitergeht, zieht es Taja und Tinko Mavius (beide 19) aus Freital in zwei völlig unterschiedliche Ecken der Welt. Sie wollen helfen, Neues erleben und sich selbst besser kennenlernen.
Für Taja stand bereits lange fest: "Ich wollte schon immer nach dem Abi ins Ausland gehen. Das ist für mich die perfekte Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln", erzählt sie.
Über den Weltwärts-Freiwilligendienst entschied sie sich schließlich nicht für ein bestimmtes Land, sondern für ein Projekt. Nun landet sie beim Anopa-Projekt in Cape Coast in Ghana.
Dort arbeitet sie ab dem 10. September in einem sportinklusiven Projekt mit Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung. "Ich freue mich, dass ich dort sein darf, und natürlich darauf, am Meer zu sein."
Ein mulmiges Gefühl bleibt trotzdem. "Ich habe schon jetzt ein bisschen Heimweh. So weit war ich noch nie von meiner Familie weg", sagt die leidenschaftliche DSC-Leichtathletin.
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Zwillinge sammeln Spenden
Für ihren Zwillingsbruder Tinko geht es schon deutlich früher los. Bereits am 29. Juli reist er zur Silverband Lodge in Halls Gap nach Australien.
Auch er wollte nach zwölf Schuljahren erst einmal etwas anderes erleben. "Mit dem Freiwilligendienst tun wir etwas Gutes und hängen nicht einfach nur herum."
In einem Feriencamp für Kinder wird Tinko zum echten Allrounder. Gruppen betreuen, Wanderwege säubern, Rasen mähen oder in der Küche helfen - jeder Tag bringt neue Aufgaben.
Besonders freut er sich auf die einzigartige Natur und Tierwelt. Dass die große Entfernung nicht leicht wird, weiß er schon jetzt. "Die ersten Wochen werden bestimmt anstrengend. Wegen der Zeitverschiebung wird der Kontakt nach Hause und zu Taja noch schwieriger."
Beide finanzieren ihr Abenteuer übrigens nicht allein. Rund 75 Prozent übernimmt das Bundesministerium, den Rest müssen die Freiwilligen über Spenden sammeln, die den nachfolgenden Teilnehmern zugutekommen.
Link zu Taja: wew.gofund.me/67cba6794
Link zu Tinko: www.gofundme.com/f/7pp6h-auslandsjahr-in-australien.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/AAP, Eric Münch, IMAGO/Russian Look