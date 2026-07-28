Nach der Schule lockt die Welt: Zwillinge aus Freital zieht's ganz weit (voneinander) weg

Freital - Die einen packen Koffer für den Urlaub - diese Zwillinge gleich für ein ganzes Jahr. Während viele Abiturienten noch überlegen, wie es weitergeht, zieht es Taja und Tinko Mavius (beide 19) aus Freital in zwei völlig unterschiedliche Ecken der Welt. Sie wollen helfen, Neues erleben und sich selbst besser kennenlernen.

Zum ersten Mal für lange Zeit getrennt: Die Zwillinge Taja und Tinko Mavius (beide 19) aus Freital zieht es hinaus in die weite Welt. © Bildmontage: IMAGO/AAP, Eric Münch, IMAGO/Russian Look

Für Taja stand bereits lange fest: "Ich wollte schon immer nach dem Abi ins Ausland gehen. Das ist für mich die perfekte Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln", erzählt sie.

Über den Weltwärts-Freiwilligendienst entschied sie sich schließlich nicht für ein bestimmtes Land, sondern für ein Projekt. Nun landet sie beim Anopa-Projekt in Cape Coast in Ghana.

Dort arbeitet sie ab dem 10. September in einem sportinklusiven Projekt mit Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Behinderung. "Ich freue mich, dass ich dort sein darf, und natürlich darauf, am Meer zu sein."

Ein mulmiges Gefühl bleibt trotzdem. "Ich habe schon jetzt ein bisschen Heimweh. So weit war ich noch nie von meiner Familie weg", sagt die leidenschaftliche DSC-Leichtathletin.