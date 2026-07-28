Keine Sommerpause für Sachsens Autobahnen: Es wird saniert, abgerissen, gesperrt

Dresden - Von wegen Sommerferien: An den Autobahnen in Sachsen wird in den nächsten Tagen heftig saniert, optimiert und geschraubt. Wo Autofahrer aufpassen sollten …

An der A4-Anschlussstelle Burkau wird aktuell die Fahrbahn erneuert. © Steffen Füssel

A4: Fahrbahnsanierung

Endspurt für die Fahrbahnerneuerung an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf in Richtung Dresden: Die Auffahrt wird vom 29. auf den 30. Juli wieder freigegeben. Die Abfahrt bleibt aber noch bis Ende August planmäßig geschlossen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte.

Voll gesperrt wird dagegen die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Hermsdorf in Fahrtrichtung Chemnitz, und zwar am 30. Juli von 9.30 Uhr bis 14.40 Uhr. Grund sind Beschilderungsarbeiten.

Noch bis 31. Juli (Achtung: neues Datum!) sind Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Burkau in Fahrtrichtung Dresden dicht. Auch dort wird die Fahrbahn erneuert.

Vom 29. Juli um 19 Uhr bis 30. Juli um 1 Uhr wird der Tunnel Königshainer Berge Richtung Dresden gesperrt. Dann wird für die laufende Tunnelbaustelle eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Für alle Sperrungen sind teils großräumige Umleitungen ausgeschildert.