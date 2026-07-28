Keine Sommerpause für Sachsens Autobahnen: Es wird saniert, abgerissen, gesperrt
Dresden - Von wegen Sommerferien: An den Autobahnen in Sachsen wird in den nächsten Tagen heftig saniert, optimiert und geschraubt. Wo Autofahrer aufpassen sollten …
A4: Fahrbahnsanierung
Endspurt für die Fahrbahnerneuerung an der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf in Richtung Dresden: Die Auffahrt wird vom 29. auf den 30. Juli wieder freigegeben. Die Abfahrt bleibt aber noch bis Ende August planmäßig geschlossen, wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte.
Voll gesperrt wird dagegen die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Hermsdorf in Fahrtrichtung Chemnitz, und zwar am 30. Juli von 9.30 Uhr bis 14.40 Uhr. Grund sind Beschilderungsarbeiten.
Noch bis 31. Juli (Achtung: neues Datum!) sind Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Burkau in Fahrtrichtung Dresden dicht. Auch dort wird die Fahrbahn erneuert.
Vom 29. Juli um 19 Uhr bis 30. Juli um 1 Uhr wird der Tunnel Königshainer Berge Richtung Dresden gesperrt. Dann wird für die laufende Tunnelbaustelle eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Für alle Sperrungen sind teils großräumige Umleitungen ausgeschildert.
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Ab Dienstag höchste Aufmerksamkeit im Tunnel Harthe geboten
A14: Brückenabbruch
Vom 31. Juli, 20 Uhr, bis 3. August, 5 Uhr, ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.
Grund ist der Abbruch einer Autobrücke, die über die A14 führt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma abgeleitet. Eine Umleitung ist ausgeschildert.
A17: Bauwerksarbeiten
Ab Dienstag bis 31. Juli ist im Tunnel Harthe in beiden Fahrtrichtungen höchste Aufmerksamkeit geboten. Während des Tages müssen die Fahrstreifen wegen Bauwerksarbeiten abwechselnd reduziert werden.
Der Verkehr wird laut Autobahn GmbH auf der verbleibenden Fahrspur an der Maßnahme vorbeigeführt.
Titelfoto: Steffen Füssel