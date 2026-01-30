Nanu! Sachsen plötzlich attraktiver als Bayern

München/Dresden - Was wohl Söder (59) dazu sagt ... Sachsen hat Bayern laut einer unabhängigen Studie den Rang als attraktivstes Bundesland für Unternehmen abgelaufen.

"Wirtschaftsdämmerung": Auch in der Halbleiter-Branche kann Bayern Sachsen nicht das Wasser reichen. © picture alliance / ZB/euroluftbild.de

Das Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW sieht Sachsen insbesondere bei den Faktoren "Arbeit und Humankapital", "Finanzierung" und "Infrastruktur" gut aufgestellt.

Bayern lag in der ersten Auflage der Studie im Jahr 2022 auf Platz eins, hat aber nach ZEW-Einschätzung in der Qualität seiner Infrastruktur und in mehreren Teilbereichen nachgelassen. Bei Hochschulen und Kinderbetreuung kommen die Bayern nur auf Platz 13.

Sachsens Pfunde: Bei Vergleichen in den Bereichen Bildung (PISA, INSM), Hochschul- und Forschungsinfrastruktur sowie Mikroelektronik schneidet es sehr gut bis ausgezeichnet ab.

Im Standort-Ranking sei die deutsche Teilung "nicht mehr erkennbar", so ZEW. Insgesamt fällt auf, dass die wohlhabenden westdeutschen Länder zwar weiterhin gut oder sehr gut positioniert sind, jedoch graduell an Punkten und Rangplätzen verlieren.

So rutschte auch Baden-Württemberg von Platz drei auf fünf, Hessen vom vierten auf den siebten Rang ins Mittelfeld.