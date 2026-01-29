Premiere! Erster Akku-Zug fährt zwischen Leipzig und Chemnitz

Chemnitz/Leipzig - Mit rund zwei Jahren Verspätung rollt ab nächster Woche fahrplanmäßig erstmals ein Akkuzug auf der Strecke Leipzig-Chemnitz .

So sieht der neue Akkuzug innen aus: Hier stehen 300 Sitzplätze zur Verfügung. © Sven Gleisberg

Der Zug vom Typ Coradia Continental der Firma Alstom starte 5.31 Uhr im Hauptbahnhof Chemnitz, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mit.

Er fahre in Doppeltraktion - das sind zwei aneinandergekoppelte Triebwagen - und biete 300 Sitzplätze. In den kommenden Monaten sollen nun die bisherigen Doppelstockzüge komplett durch neue Akkuzüge abgelöst werden, hieß es.

Laut VMS fahren damit erstmals überhaupt in Sachsen Akkuzüge regulär im Fahrplanbetrieb.

Wegen fehlender Oberleitung sind auf der Strecke zwischen den beiden sächsischen Großstädten bisher Züge mit Diesellok unterwegs.

Doch gibt es dabei seit vielen Jahren immer wieder Probleme und Beschwerden. Um Abhilfe zu schaffen, hatte der VMS 2020 elf Akkuzüge bei Alstom bestellt. Sie hatten ab Dezember 2023 den Betrieb aufnehmen sollen, doch wurde die Auslieferung mehrfach verschoben.

Laut Hersteller haben einerseits die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg das Projekt verzögert. Andererseits habe es technische Probleme gegeben, etwa beim Zusammenspiel von Hard- und Software.