Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet
Von Birgit Zimmermann
Döbeln - Im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Mittelsachsen) gibt es eine neue Attraktion für Jung und Alt.
Am Samstag wurde in der Anlage die Familienachterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" eröffnet.
Die Bahn sei für Kinder, Eltern und Großeltern konzipiert, teilte der Betreiber mit. Statt extremer Geschwindigkeit stehe der Spaß beim Fahren im Vordergrund.
Passend zum Oberthema des Freizeitparks - der Erdbeere - soll der Fahrkorb ein Erdbeerkörbchen darstellen.
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Zur Eröffnung der neuen Attraktion kam auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU). Der CDU-Politiker nahm neben dem Chef der Karls Tourismus GmbH, Robert Dahl, in der Achterbahn Platz.
Titelfoto: Jürgen Lösel/dpa