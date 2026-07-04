Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet

Döbeln - Im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln ( Mittelsachsen ) gibt es eine neue Attraktion für Jung und Alt.

"Bettys Beerchen Boomerang" ist für Jung und Alt gemacht. Am Samstag wurde die Achterbahn in Karls Erlebnis-Dorf eröffnet. © Jürgen Lösel/dpa

Am Samstag wurde in der Anlage die Familienachterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" eröffnet.

Die Bahn sei für Kinder, Eltern und Großeltern konzipiert, teilte der Betreiber mit. Statt extremer Geschwindigkeit stehe der Spaß beim Fahren im Vordergrund.

Passend zum Oberthema des Freizeitparks - der Erdbeere - soll der Fahrkorb ein Erdbeerkörbchen darstellen.