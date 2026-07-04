Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet

1.118 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Hüpfen, Klettern und Rutschen konnte man schon in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Jetzt ist eine neue Achterbahn als Attraktion dazugekommen.

Von Birgit Zimmermann

Döbeln - Im Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Mittelsachsen) gibt es eine neue Attraktion für Jung und Alt.

"Bettys Beerchen Boomerang" ist für Jung und Alt gemacht. Am Samstag wurde die Achterbahn in Karls Erlebnis-Dorf eröffnet.
"Bettys Beerchen Boomerang" ist für Jung und Alt gemacht. Am Samstag wurde die Achterbahn in Karls Erlebnis-Dorf eröffnet.  © Jürgen Lösel/dpa

Am Samstag wurde in der Anlage die Familienachterbahn "Bettys Beerchen Boomerang" eröffnet.

Die Bahn sei für Kinder, Eltern und Großeltern konzipiert, teilte der Betreiber mit. Statt extremer Geschwindigkeit stehe der Spaß beim Fahren im Vordergrund.

Passend zum Oberthema des Freizeitparks - der Erdbeere - soll der Fahrkorb ein Erdbeerkörbchen darstellen.

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bei der Eröffnung war auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) dabei.
Bei der Eröffnung war auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) dabei.  © Jürgen Lösel/dpa

Zur Eröffnung der neuen Attraktion kam auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU). Der CDU-Politiker nahm neben dem Chef der Karls Tourismus GmbH, Robert Dahl, in der Achterbahn Platz.

Titelfoto: Jürgen Lösel/dpa

Mehr zum Thema Sachsen: