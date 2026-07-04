Endlich Sommerferien! Wo Sachsen jetzt Urlaub macht
Dresden - Die Koffer stehen bereit, die Autobahnen füllen sich – und in Sachsen beginnt jetzt offiziell die große Reisewelle. Mit dem Ferienstart zieht es Zehntausende in den Süden, ans Meer oder in die Berge. Doch wohin fliegt Sachsen eigentlich in diesem Sommer wirklich?
Am ersten Ferienwochenende starten laut Mitteldeutscher Flughafen AG insgesamt 64 Passagiermaschinen von Leipzig und Dresden Richtung Urlaub. Ab Dresden heben unter anderem Flieger nach Antalya, Palma de Mallorca, Heraklion und Rhodos ab – Antalya ist mit vier Starts das Top-Ziel.
Lutz Peter Chöre (60), Chef von "Schöne-Reisen" in Dresden weiß: "Der Abflug ab Dresden ist absoluter Favorit. Dass es immer weniger wird, wird weiterhin beklagt, aber das wird wohl nicht besser werden."
Gleichzeitig werde der BER immer wichtiger: "Die Tendenz zum Abflug Richtung Berlin wird deutlich stärker, weil die Auswahl größer ist."
Bei den Urlaubszielen dominieren klassische Sonnenländer. "Die griechischen Inseln und Mallorca, sowie die Türkei sind besonders gefragt." Bulgarien verliere dagegen an Attraktivität.
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Auch TUI sieht Mittelmeer klar vorn
"Da geht nicht mehr so viel wie früher, weil die Preise höher sind und viele das Land noch mit einem Billig-Angebot verbinden." Pauschalreisen seien "immer noch absolut beliebt", sagt Schöne. Fernreisen nach Asien oder in die USA liefen dagegen wegen der politischen Lage deutlich schwächer.
Auch TUI sieht das Mittelmeer klar vorn: "Bei den Menschen aus Sachsen sind in den Sommerferien vor allem klassische Sonnenziele rund ums Mittelmeer gefragt. Antalya, Kreta, Mallorca, Kos und Hurghada sind die Top 5 Ziele." Rund 80 Prozent der Sachsen verbringen ihren Sommerurlaub in Europa.
Elke Weber, Büroleiterin des Reisebüros Weber in Chemnitz bestätigt den Trend: "Beliebte Reiseziele sind nach wie vor die Mittelmeerziele." Sie sieht jedoch noch eine andere Entwicklung: "Neu ist der vermehrte Familienurlaub in Deutschland. Da vor allem an der Ostsee, in Mecklenburg und Brandenburg."
Gleichzeitig steige bei ihren Kunden die Nachfrage nach exklusiven Reisen. Zunehmend gefragt seien "hochwertige Rundreisen, luxuriöse Fernreisen, Expeditions- und Kreuzfahrten, exklusive Boutique-Hotels sowie individuell zusammengestellte Erlebnisreisen."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Wirestock, IMAGO/Westend61