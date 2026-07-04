Endlich Sommerferien! Wo Sachsen jetzt Urlaub macht

Dresden - Die Koffer stehen bereit, die Autobahnen füllen sich – und in Sachsen beginnt jetzt offiziell die große Reisewelle. Mit dem Ferienstart zieht es Zehntausende in den Süden, ans Meer oder in die Berge. Doch wohin fliegt Sachsen eigentlich in diesem Sommer wirklich?

Last-Minute-Bucher könnten derzeit laut TUI– je nach Reiseziel und Abflughafen – noch bis zu 40 Prozent sparen. © Marcel Kusch/dpa

Am ersten Ferienwochenende starten laut Mitteldeutscher Flughafen AG insgesamt 64 Passagiermaschinen von Leipzig und Dresden Richtung Urlaub. Ab Dresden heben unter anderem Flieger nach Antalya, Palma de Mallorca, Heraklion und Rhodos ab – Antalya ist mit vier Starts das Top-Ziel.

Lutz Peter Chöre (60), Chef von "Schöne-Reisen" in Dresden weiß: "Der Abflug ab Dresden ist absoluter Favorit. Dass es immer weniger wird, wird weiterhin beklagt, aber das wird wohl nicht besser werden."

Gleichzeitig werde der BER immer wichtiger: "Die Tendenz zum Abflug Richtung Berlin wird deutlich stärker, weil die Auswahl größer ist."

Bei den Urlaubszielen dominieren klassische Sonnenländer. "Die griechischen Inseln und Mallorca, sowie die Türkei sind besonders gefragt." Bulgarien verliere dagegen an Attraktivität.