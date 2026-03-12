Neues Leben in der Oederaner "Stanze"

Nach der Insolvenz des Regionalmarktes im Oederaner Einkaufszentrum "Stanze", soll nun neues Leben einziehen. Im Mai soll ein Rewe Nahkauf eröffnen.

Von Benjamin Schön

Oederan - In das Oederaner Einkaufszentrum "Stanze" (Landkreis Mittelsachsen) kehrt Leben zurück. Nachdem der mit großen Hoffnungen gestartete Regionalmarkt insolvent gegangen war, soll hier bald ein neuer Supermarkt eröffnen. Wenn alles glattläuft, will Unternehmer Toni Schönherr (35) schon im Mai einen Rewe Nahkauf an den Start bringen.

Bürgermeister Steffen Schneider (61, Freie Wähler freut sich über die Wiederbelebung in der Stanze. © Thomas Kruse / PR Die Idee kam Schönherr ausgerechnet bei der Nachrichten-Lektüre: "Ich habe auf TAG24 gelesen, dass der Regionalmarkt Insolvenz angemeldet hat", erzählt der Unternehmer. Über die Agrargenossenschaft als Vermieter kam schließlich der Kontakt zustande. Schnell lag ein neues Konzept auf dem Tisch: ein Nahversorger der Rewe-Gruppe. "Ein Nahkauf ist im Prinzip wie ein kleiner Rewe", erklärt der Freiberger. "Beim großen Rewe gibt es vielleicht zwanzig Käsesorten, bei mir dann eben zwölf."

Rund zehn Mitarbeiter werden im "nahkauf" auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche arbeiten. © Sven Gleisberg

Letzte Unterschrift fehlt noch