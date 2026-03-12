Neues Leben in der Oederaner "Stanze"
Oederan - In das Oederaner Einkaufszentrum "Stanze" (Landkreis Mittelsachsen) kehrt Leben zurück. Nachdem der mit großen Hoffnungen gestartete Regionalmarkt insolvent gegangen war, soll hier bald ein neuer Supermarkt eröffnen. Wenn alles glattläuft, will Unternehmer Toni Schönherr (35) schon im Mai einen Rewe Nahkauf an den Start bringen.
Die Idee kam Schönherr ausgerechnet bei der Nachrichten-Lektüre: "Ich habe auf TAG24 gelesen, dass der Regionalmarkt Insolvenz angemeldet hat", erzählt der Unternehmer.
Über die Agrargenossenschaft als Vermieter kam schließlich der Kontakt zustande. Schnell lag ein neues Konzept auf dem Tisch: ein Nahversorger der Rewe-Gruppe.
"Ein Nahkauf ist im Prinzip wie ein kleiner Rewe", erklärt der Freiberger. "Beim großen Rewe gibt es vielleicht zwanzig Käsesorten, bei mir dann eben zwölf."
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Letzte Unterschrift fehlt noch
Der 35-Jährige ist kein Neuling im Unternehmertum. Hauptberuflich betreibt er den Sicherheitsdienstleister Themis Sicherheitsdienst. Außerdem führt er bereits sieben Tabak-, Presse-, Post- und Lottoshops.
Noch fehlt allerdings eine letzte formale Unterschrift unter dem Mietvertrag. "Ich habe zwar schon Schlüssel und Vertrag, aber die letzte Unterschrift fehlt noch. Das wird in etwa zwei Wochen erledigt sein." Dann ist alles zu 100 Prozent offiziell.
Im Oederaner Rathaus kommt die Nachricht gut an: "Ich finde es ausgesprochen positiv, dass es eine Lösung gibt, die auch dem Westteil der Stadt wieder eine Einkaufsmöglichkeit bietet. Das war schon lange ein Ziel", freut sich Bürgermeister Steffen Schneider (61, Freie Wähler).
Wochentags ist sogar länger geöffnet als bei den anderen Supermärkten in der Stadt: Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr, Samstag bis 18 Uhr. Die Umbauarbeiten sollen bereits im März beginnen.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg (2)