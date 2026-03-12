Autobahn-Bauer haben in diesem Jahr allerhand vor: 170 Mio. Euro gilt es, in Sachsen "zu verbuddeln"

Dresden/Chemnitz - Fahrbahn-Erneuerungen, Brücken-Sanierungen und Neubauten: Insgesamt 170 Millionen Euro will der Bund 2026 ausgeben, um Sachsens Autobahnen fit für den Verkehr und die Zukunft zu machen. Für Autofahrer könnte das mancherorts zur Geduldsprobe werden - besonders am Kreuz Chemnitz .

Die Autobahn 4 nahe dem Kreuz Chemnitz wird 2026 ein Nadelöhr, denn es stehen umfangreiche Baumaßnahmen an. © dpa/Hendrik Schmidt

Sachsens Autobahnen sind in die Jahre gekommen. Vor allem der enorme Schwerlastverkehr und das hohe Verkehrsaufkommen haben zu einem hohen Investitionsbedarf geführt. Insgesamt 170 Millionen Euro vom Bund stehen bereit für Erhalt und Ausbau.

"Das ist ein Betrag, der nicht jedes Jahr zur Verfügung steht", ordnete Christian Milster (54) am Mittwoch ein. Er leitet die Außenstelle Dresden der Autobahn GmbH des Bundes. Zum Vergleich: In den Vorjahren gab es jeweils rund 130 Millionen Euro.

Milster rechnet in den kommenden zehn bis 15 Jahren mit erhöhter Bautätigkeit auf Sachsens Autobahnen.

Der Grund: Viele Bauwerke und Fahrbahnen sind so schadhaft oder alt, dass sie ihrem Lebensende entgegenblicken. Ungewiss ist allerdings, ob die für Erhalt und Ausbau benötigten Mittel auch umfangreich fließen werden.