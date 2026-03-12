 570

Autobahn-Bauer haben in diesem Jahr allerhand vor: 170 Mio. Euro gilt es, in Sachsen "zu verbuddeln"

Insgesamt 170 Millionen Euro will der Bund 2026 ausgeben, um Sachsens Autobahnen fit für den Verkehr und die Zukunft zu machen.

Von Pia Lucchesi

Dresden/Chemnitz - Fahrbahn-Erneuerungen, Brücken-Sanierungen und Neubauten: Insgesamt 170 Millionen Euro will der Bund 2026 ausgeben, um Sachsens Autobahnen fit für den Verkehr und die Zukunft zu machen. Für Autofahrer könnte das mancherorts zur Geduldsprobe werden - besonders am Kreuz Chemnitz.

Die Autobahn 4 nahe dem Kreuz Chemnitz wird 2026 ein Nadelöhr, denn es stehen umfangreiche Baumaßnahmen an.
Die Autobahn 4 nahe dem Kreuz Chemnitz wird 2026 ein Nadelöhr, denn es stehen umfangreiche Baumaßnahmen an.  © dpa/Hendrik Schmidt

Sachsens Autobahnen sind in die Jahre gekommen. Vor allem der enorme Schwerlastverkehr und das hohe Verkehrsaufkommen haben zu einem hohen Investitionsbedarf geführt. Insgesamt 170 Millionen Euro vom Bund stehen bereit für Erhalt und Ausbau.

"Das ist ein Betrag, der nicht jedes Jahr zur Verfügung steht", ordnete Christian Milster (54) am Mittwoch ein. Er leitet die Außenstelle Dresden der Autobahn GmbH des Bundes. Zum Vergleich: In den Vorjahren gab es jeweils rund 130 Millionen Euro.

Milster rechnet in den kommenden zehn bis 15 Jahren mit erhöhter Bautätigkeit auf Sachsens Autobahnen.

Sachsen jetzt als Edel-Schuldner eingestuft
Sachsen Sachsen jetzt als Edel-Schuldner eingestuft

Der Grund: Viele Bauwerke und Fahrbahnen sind so schadhaft oder alt, dass sie ihrem Lebensende entgegenblicken. Ungewiss ist allerdings, ob die für Erhalt und Ausbau benötigten Mittel auch umfangreich fließen werden.

Baustellen so weit das Auge reicht.
Baustellen so weit das Auge reicht.  © Quelle: Autobahn GmbH des Bundes
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Christian Milster (54) leitet die Außenstelle Dresden der Autobahn GmbH des Bundes. Er sieht in den kommenden Jahren viel Handlungsbedarf, um Autobahn und Bauwerke zu erhalten.
Christian Milster (54) leitet die Außenstelle Dresden der Autobahn GmbH des Bundes. Er sieht in den kommenden Jahren viel Handlungsbedarf, um Autobahn und Bauwerke zu erhalten.  © Eric Münch

Baumaßnahmen rund ums Chemnitzer Kreuz haben bereits begonnen

Asphaltfertiger und Straßenwalzen verbauen neuen, offenporigen Asphalt. Das verwendete Gemisch ist anspruchsvoll in der Verarbeitung. Es kann zum Beispiel nicht bei Regen aufgetragen werden.
Asphaltfertiger und Straßenwalzen verbauen neuen, offenporigen Asphalt. Das verwendete Gemisch ist anspruchsvoll in der Verarbeitung. Es kann zum Beispiel nicht bei Regen aufgetragen werden.  © imago/Rupert Oberhäuser

Schwerpunkte der Baumaßnahmen 2026 sind die A4 im Bereich des Autobahnkreuzes Chemnitz und in Ostsachsen sowie die A72 und A38 im Bereich Leipzig. Milster verfolgt das Ziel, sämtliche Baumaßnahmen bei laufendem Verkehr abzuwickeln.

Die Baumaßnahmen rund ums Chemnitzer Kreuz haben bereits begonnen. Bis Weihnachten soll dort gebaggert, gebuddelt und saniert werden - auch an Brücken.

Zudem sind Verkehrszeichenbrücken (davon vier Großverkehrszeichenbrücken, die über beide Fahrbahnen gehen) zu ertüchtigen. Zeitweise wird es auch nötig sein, dass Abfahrten geschlossen werden.

Neues Leben in der Oederaner "Stanze"
Sachsen Neues Leben in der Oederaner "Stanze"

Der Lückenschluss der A72 zwischen Chemnitz und Leipzig wird für Ende 2027 anvisiert. Der Kippenboden sowie das Aufbringen von sogenanntem offenporigen Asphalt (im Volksmund "Flüsterasphalt" genannt) stellen die Autobahn-Bauer vor Herausforderungen.

Voraussichtlich am Jahresende wird kurzzeitig die A 14 bei Grimma gesperrt werden müssen für die Sprengung der Muldebrücke. Der Verkehr läuft ab dann über die unmittelbar daneben gebaute Behelfsbrücke weiter.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Hendrik Schmidt, Eric Münch

Mehr zum Thema Sachsen: