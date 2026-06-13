Fiese Giftspinne breitet sich in Sachsen aus

Dresden - Die Nosferatu-Spinne ist in Sachsen auf dem Vormarsch.

Die Spinne hat ihren ikonischen Namen von ihrem Namensvetter, dem Vampir "Nosferatu" aus dem gleichnamigen Film, an dessen Gesicht die Zeichnung auf dem Rücken des Tieres erinnert. © Benjamin Westhoff/dpa

Die Giftspinne kam im vergangenen Jahr bereits auf 24 Nachweise an fünf Orten, vor allem um Dresden und Leipzig herum.

Bundesweit werden jedes Jahr mehrere Tausend Sichtungen gemeldet, dabei ist die Verbreitung im Westen wesentlich intensiver als im Osten. Auch deshalb spricht der Naturschutzbund (NABU) bereits jetzt von einem "guten Nosferatu-Jahr".

Dabei besonders wichtig: Die Art gelte nicht als invasiv ("andere Arten verdrängend"), weshalb es keine genauen Zahlen zur Spinne gebe.