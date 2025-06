Sein Herz schlägt für's Reservat: Jung-Ranger beschützt die Oberlausitzer Heide

Durch Zufall kommt er bei einer Führung im Biosphärenreservat mit seiner Mutter ins Gespräch mit dem damaligen Ranger: "Er erzählte uns von einer geplanten Junior-Ranger-Gruppe", erinnert sich der jetzige Ranger Felix Höhne. Und so startete mit ihm vor etwa neun Jahren die erste Junior Ranger Gruppe in Friedersdorf.

Am meisten bewegen ihn legale Eingriffe, die dennoch gravierende Folgen für die Natur haben: "Wenn eine Wiese zu einem falschen Zeitpunkt gemäht wird und damit seltene Pflanzen und Insekten zerstört werden", so Höhne.

Sein Antrieb: Verständnis für die Natur in der Gesellschaft schaffen: "Wenn wir so mit der Natur weitermachen, geht das nicht mehr lange so", so der Ranger.