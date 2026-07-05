Tom Pauls ganz stolz: Ilse Bähnert ist jetzt in Bronze gegossen

Pirna - Pirna hat ein neues Bronze-Duo! Vor der Kreisgeschäftsstelle der Volkssolidarität auf dem Sonnenstein sitzen jetzt Pirnas Kinderbloggerin Pine und Kultfigur Ilse Bähnert gemeinsam auf einer Bank – als Symbol für den Dialog zwischen den Generationen.

Vor dem Gebäude der Volkssolidarität Pirna wurde die Statue eingeweiht. © Daniel Förster

Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls (67) ist von dem Kunstwerk begeistert. "Es ist eine wunderbare Idee", sagt er.

Besonders gefalle ihm die Botschaft: Die junge Pine steht für Zukunft und Neugier, Ilse Bähnert für Erfahrung und Lebensfreude – verbunden durch eine gemeinsame Bank.

Auch die Figur seiner Paraderolle überzeugt Pauls. "Mir gefällt, dass sie sehr fesch wirkt", sagt er und freut sich über die typischen Accessoires – vom Hut über die rote Handtasche bis zu den Filzpantoffeln als Markenzeichen.