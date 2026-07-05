Tom Pauls ganz stolz: Ilse Bähnert ist jetzt in Bronze gegossen

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Vor der Kreisgeschäftsstelle der Volkssolidarität sitzen jetzt Pirnas Kinderbloggerin Pine und Kultfigur Ilse Bähnert gemeinsam auf einer Bank.

Von Benjamin Schön, Daniel Förster

Pirna - Pirna hat ein neues Bronze-Duo! Vor der Kreisgeschäftsstelle der Volkssolidarität auf dem Sonnenstein sitzen jetzt Pirnas Kinderbloggerin Pine und Kultfigur Ilse Bähnert gemeinsam auf einer Bank – als Symbol für den Dialog zwischen den Generationen.

Vor dem Gebäude der Volkssolidarität Pirna wurde die Statue eingeweiht.
Vor dem Gebäude der Volkssolidarität Pirna wurde die Statue eingeweiht.  © Daniel Förster

Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls (67) ist von dem Kunstwerk begeistert. "Es ist eine wunderbare Idee", sagt er.

Besonders gefalle ihm die Botschaft: Die junge Pine steht für Zukunft und Neugier, Ilse Bähnert für Erfahrung und Lebensfreude – verbunden durch eine gemeinsame Bank.

Auch die Figur seiner Paraderolle überzeugt Pauls. "Mir gefällt, dass sie sehr fesch wirkt", sagt er und freut sich über die typischen Accessoires – vom Hut über die rote Handtasche bis zu den Filzpantoffeln als Markenzeichen.

Tom Pauls (67) war von der Bronze-Statue richtig entzückt.
Tom Pauls (67) war von der Bronze-Statue richtig entzückt.  © Daniel Förster
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Die Bronzefigur wurde aus einer zweidimensionalen Zeichnung als 3D-Modell entwickelt und anschließend in einer Dresdner Kunstgießerei gegossen.

Titelfoto: Daniel Förster

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