Tom Pauls ganz stolz: Ilse Bähnert ist jetzt in Bronze gegossen
Von Benjamin Schön, Daniel Förster
Pirna - Pirna hat ein neues Bronze-Duo! Vor der Kreisgeschäftsstelle der Volkssolidarität auf dem Sonnenstein sitzen jetzt Pirnas Kinderbloggerin Pine und Kultfigur Ilse Bähnert gemeinsam auf einer Bank – als Symbol für den Dialog zwischen den Generationen.
Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls (67) ist von dem Kunstwerk begeistert. "Es ist eine wunderbare Idee", sagt er.
Besonders gefalle ihm die Botschaft: Die junge Pine steht für Zukunft und Neugier, Ilse Bähnert für Erfahrung und Lebensfreude – verbunden durch eine gemeinsame Bank.
Auch die Figur seiner Paraderolle überzeugt Pauls. "Mir gefällt, dass sie sehr fesch wirkt", sagt er und freut sich über die typischen Accessoires – vom Hut über die rote Handtasche bis zu den Filzpantoffeln als Markenzeichen.
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Die Bronzefigur wurde aus einer zweidimensionalen Zeichnung als 3D-Modell entwickelt und anschließend in einer Dresdner Kunstgießerei gegossen.
Titelfoto: Daniel Förster