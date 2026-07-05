05.07.2026 07:30 Urlaub in der Heimat: Leipziger Land zwischen Kurorten und Seenparadies

Wer Urlaub in Sachsen machen möchte, findet im Leipuziger Land schöne Wander- und Radrouten. TAG24 stellt die Heide-Biber-Tour und die Neuseenland-Tour vor.

Von Antje Ullrich

Leipzig - Viele Sachsen bleiben wegen der zahlreichen Krisen in diesem Sommer einfach zu Hause. Nicht die schlechteste Alternative! Wir präsentieren in unserer Sommerserie "Urlaub in der Heimat - Wandern und Radeln durch Sachsen" für jede Urlaubsregion eine Wander- und Radroute, natürlich mit Tipps für schöne Stopps und welche Sehenswürdigkeiten Sie unterwegs entdecken können. Zum sächsischen Ferienstart begeben wir uns ins Leipziger Land.

Heide-Biber-Tour

Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie, OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) © outdooractive Kartografie, OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) Auf dem 30 Kilometer langen Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour, der sich zwischen den Kurstädten Bad Düben und Bad Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt) durch den Naturpark Dübener Heide erstreckt, kann man Bibern und ihren eindrucksvollen Bauten auf die Spur kommen. Das Prädikat steht dabei für eine gut ausgeschilderte und naturnahe Wanderstrecke, die in ihrer Kombination aus Heideflächen, Mitteldeutschlands größtem Mischwald, unberührten Mooren, Bächen und Weihern kaum abwechslungsreicher sein könnte. Die Route beginnt am Bad Dübener Kurpark, führt durch das Hammerbachtal und die Dübener Heide, weiter über den Moorerlebnispfad bis zum Kurpark in Bad Schmiedeberg mit dem idyllischen Schwanenteich. Sachsen Neue Achterbahn im Karls Erlebnis-Dorf eröffnet Wer die gesamte Strecke laufen möchte, sollte sich besser zwei Tage Zeit dafür nehmen.

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Biberburgen und Dämme sollten im Naturpark Dübener Heide nicht betreten und ausreichend Abstand zu Bibern gehalten werden. © imago/Harald Lange

Familien erfahren während der Billi-Bockert-Erlebnistour Wissenswertes über Sehenswürdigkeiten und das Leben der Biber. © Thomas Bichler/PR Höhepunkte: Kuranlagen Bad Düben & Bad Schmiedeberg,Bergschiff- und Bockwindmühle, Wasserschloss Reinharz, Köhlerei Eisenhammer Tipp für unterwegs: An der Hammerbachhütte lässt es sich gut rasten und im NaturSportBad Hammermühle abkühlen. Etappenempfehlung: Eine verkürzte, familiengerechte Wanderung bietet die Billi-Bockert-Erlebnistour. Billi Bockert, das Heide-Biber-Maskottchen, lotst dabei auf 13 Kilometern (3-4 Stunden hin und zurück) der Heide-Biber-Tour zu zahlreichen Natur- und Biberstationen. Startpunkt ist das NaturparkHaus in Bad Düben, Zielpunkt die Hammerbachhütte an der Köhlerei.

Der Qualitätswanderweg Heide-Biber-Tour führt bis nach Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. © IMAGO/Zoonar Steckbrief Strecke: 30 km Gehzeit: 8 Stunden Markierung: ein Biber Schwierigkeit: Technisch leichte Strecke, mit wenigen Steigungen, aber konditionell anspruchsvoll (als Tagestour). Unterkünfte: Für eine Zwei-Tages-Tour gibt es Übernachtungsmöglichkeiten in Tornau und Reinharz Infos: sachsen-tourismus.de/tour/qualitaetswanderweg-heide-biber-tour

Neuseenland-Radroute

Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie, OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) © outdooractive Kartografie, OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) Wo einst die Kohlebagger vor den Toren Leipzigs riesige Löcher in die Landschaft gruben, ist inzwischen ein touristisches Seenparadies entstanden. Die Neuseenland-Radroute führt auf 96 Kilometern an neun der insgesamt 19 neuen Seen vorbei. Wer die Strecke nicht nur abradeln, sondern unterwegs auch Stopps einlegen möchte, sollte zwei bis drei Tage für die komplette Runde einplanen. So sollte man nicht nur unbedingt Badesachen einpacken - die Route führt quasi von Strand zu Strand -, sondern auch andere Programmpunkte einplanen. Von Action bis Kultur ist für jeden etwas dabei.

Auf der Neuseenland-Radroute kommt man auch an einigen Häfen vorbei. © Dennis Stratmann/PR

Richtig Action gibt's beim Wildwasserrafting im Kanupark Markkleeberg. © Katja Fouad Vollmer/PR Höhepunkte: Kanupark Markkleeberg, Bergbau-Technik-Park, Freizeitpark Belantis, schwimmende Insel Vineta, Borna (Altstadt und Emmauskirche) Badetipp: Die Sandstrände von Hainer, Haselbacher und Cospudener See - hier gibt's mit dem Nordstrand den längsten Sandstrand in Sachsen - sind sehr beliebt. Etappenempfehlung: Wer nur ein Teilstück fahren möchte, dem sei die Etappe (ca. 50 km) zwischen Markkleeberg und Borna empfohlen. Auf dieser Strecke zeigt sich der Kontrast zwischen moderner Seenlandschaft, schönen Aussichtspunkten und ehemaligen Tagebauen besonders stark. Außerdem liegen etliche der Höhepunkte auf dieser Route. Immer noch zu lang? Dann kann man auch einfach die Rundwege um den Cospudener (11 km), Zwenkauer (26 km) oder Markkleeberger See (9 km) wählen.

Die Vineta auf dem Störmthaler See erinnert an die Orte, die im Zuge des Braunkohletagebaus verschwunden sind. © Katja Fouad Vollmer/PR