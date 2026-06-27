Planänderung: Warum neuer Fernzug über Dresden vorerst doch nicht bis zur Ukraine-Grenze fährt

Dresden - Neue Fernverbindung gestartet! Der Betreiber "Leo Express" hat – wie im vergangenen Jahr bereits angekündigt – zum 25. Juni den Zugbetrieb in Deutschland aufgenommen. Die Fahrten von und nach Frankfurt am Main über Leipzig und Dresden führen jedoch vorerst nicht bis zur ukrainischen Grenze.

Endziel Tschechien statt Polen: Die neue Fernverbindung über Dresden verläuft auf der Schiene vorerst nur bis Bohumín. © privat

Bis auf Weiteres starten und enden die Züge im tschechischen Bohumín und damit nicht wie ursprünglich geplant im polnischen Przemyśl.

Als Grund dafür nennt "Leo Express" einen sogenannten "Economic Equilibrium Test" (zu Deutsch: wirtschaftlicher Gleichgewichtstest) in dem ukrainischen Nachbarland. Darunter ist ein EU-Mechanismus zu verstehen, der prüft, inwieweit die Aufnahme eines kommerziellen Bahn-Angebots den Betrieb staatlich subventionierter Züge untergräbt.

Konkret hatte offenbar die für den Fernverkehr zuständige Gesellschaft PKP Intercity der polnischen Staatsbahn Bedenken angemeldet, wie das tschechische Portal "zdopravy.cz" berichtet.

Bis die Prüfung abgeschlossen ist, werden Busse auf dem Abschnitt Bohumín – Krakau – Przemyśl fahren, teilte "Leo Express" mit. Der Anschluss an die Züge sei gewährleistet.