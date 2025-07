Plötzlicher Starkregen sorgt in Mittelsachsen für Überschwemmungen

Döbeln/Jahnatal - Überschwemmungen und vollgelaufene Keller: Die Feuerwehr in Mittelsachsen war am Freitagabend im Dauereinsatz.

Alles in Kürze

Zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden. © EHL Media/Michel Köhler

Nach einem Starkregen am Nachmittag mussten die Einsatzkräfte in Döbeln unter anderem in die Wappenhenschstraße ausrücken. Dort stand das Wasser im Keller eines Mehrfamilienhauses mehrere Zentimeter hoch.

Nachdem das Wasser abgepumpt war, kam es zu weiteren Einsätzen unter anderem an der Westfälischen Straße, Käthe-Kollwitz-Straße sowie an der Vyskover Straße in Döbeln-Nord. Auch dort mussten vollgelaufene Keller ausgepumpt werden.

Doch auch die Feuerwehrleute im weiter östlichen Jahnatal hatten zu tun. Besorgte Anwohner riefen sie unter anderem in die Oschatzer Straße. Dort liefen in mehreren Plattenbauhäusern die Keller voll mit Wasser und Schlamm.



Doch damit war es auch in Jahnatal noch nicht genug. Zu weiteren Einsätzen kam es unter anderem auch in der Ernst-Thälmann-Straße sowie in der Karl-Marx-Straße.