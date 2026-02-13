Programm für das ganze Jahr: Sachsen fördert den Tourismus

Dresden - Zur Unterstützung ganzjähriger Tourismusangebote nimmt der Freistaat ein Förderprogramm wieder auf. In diesem Jahr stehen zwei Millionen Euro für saisonunabhängige Investitionen zur Verfügung, wie das Tourismusministerium mitteilte.

Barbara Klepsch (60, CDU) setzt sich dafür ein, dass der Tourismus im Freistaat wettbewerbsfähig bleibt. © Sebastian Kahnert/dpa

Aussicht auf Förderung haben demnach geplante Investitionen ab 10.000 Euro. Anträge von kleinen und mittleren sowie kommunalen Unternehmen und eingetragenen Vereinen nimmt die Sächsische Aufbaubank ab 19. März entgegen.

Bestehende Anbieter im Sommer- und Wintertourismus sollen durch das Programm bei der Anpassung hin zum ganzjährigen Betrieb unterstützt werden.