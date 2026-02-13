Frisch ausgebildete Lehrer kehren Sachsen den Rücken

Dresden - Immer weniger in Sachsen ausgebildete Lehrer treten ihren Job auch in Sachsen an. Das geht aus vorläufigen Einstellungszahlen hervor, die TAG24 vorliegen.

Wenn keine Lehrer nachkommen, fällt auch mehr Unterricht aus. © Peter Endig/dpa

Waren es zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr noch 80, 2023 sogar 90 Prozent, unterschrieben bislang nur 71 Prozent am Hofe Conrad Clemens' (43, CDU). Der Kultusminister lädt nun zum Krisengipfel.

Ein Grund: Im aktuellen Verfahren wurde die Anzahl der Lehrerstellen in den Regionen nicht nur nach Anzahl der Schüler (insgesamt knapp 530.000) bemessen, sondern auch nach Grad der Unterrichtsversorgung.

Heißt: Da, wo am meisten Lehrer fehlen, sollten am meisten Lehrer eingesetzt werden.

Das Problem: Die meisten Lehrer werden in Leipzig und Dresden ausgebildet. Wer Gymnasiallehrer wird, studiert dort mindestens sieben Jahre. Und richtet sich ein Leben ein.

So sind aktuell auch alle Stellen im Raum Leipzig besetzt.