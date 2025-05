Dieser Sachse ist jetzt Europas oberster Bäcker

Bernsdorf/Düsseldorf - Herzlichen Glückwunsch, Roland Ermer! Der Bernsdorfer Bäckermeister (61) und Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks ist in Düsseldorf einstimmig zum Präsidenten der Europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung (CEBP) gewählt worden.

Bäckermeister Roland Ermer (61) ist neuer Präsident der Europäischen Bäcker- und Konditorenvereinigung (CEBP). © PR

"Ich will mich als Präsident mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Interessen unserer kleinen Betriebe in Europa stärker wahrgenommen werden", sagte Roland Ermer am Mittwoch TAG24.

Er denkt dabei an Lobbyarbeit im besten Sinne - vor allem im Umfeld von EU-Kommission und -Parlament, denn dort werden Gesetze erlassen, die dem Handwerk mitunter das Leben sehr schwer machen.