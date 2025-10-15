Sachsen drängt auf "gesunde" Pflegereform und hat konkrete Ideen

Dresden - Die Vorschläge für eine bundesweite Pflegereform liegen auf dem Tisch. Sachsen drängt darauf, dass aus dem Vorhaben kein Streichkonzert wird.

Die Reform der Pflegeversicherung darf kein Spargesetz werden, sagt Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD). © Steffen Füssel

Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) legt großen Wert darauf, dass aus der Reform kein Spargesetz wird. Pflegebedürftige sollten möglichst lange zu Hause gepflegt werden können, sagte sie am Dienstag: "Trotz Finanzdruck muss bürgernahe und menschenwürdige pflegerische Versorgung Maßstab der Pflegereform bleiben!"

Tags zuvor hatte sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" auf eine Zwischenbilanz bei der Reform geeinigt.

Drei der wichtigsten Punkte, die weiterdiskutiert werden und die finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen senken sollen, sind die Anpassung der Leistungspauschalen an die Inflation und/oder die Lohnentwicklung, der sogenannte Sockel-Spitze-Tausch (Pflegebedürftige zahlen einen Sockelbeitrag von circa 1100 Euro, was darüber liegt die Versicherung) und die Einführung einer privaten und verpflichtenden Pflegeversicherung.