Anlagebetrug mit Politiker-Namen: Kriminelle klonen sächsischen Landrat

Leipzig - Der Messenger-Betrug nimmt in Sachsen immer dreistere Formen an. Kriminelle haben jetzt den Leipziger Landrat Henry Graichen (49, CDU) "geklont", um dessen Kontakte und Follower in eine Cybertrading-Gruppe auf WhatsApp zu locken.

Wurde letzte Woche digital geklont: Landrat Henry Graichen (49, CDU), Regent des Landkreises Leipzig. © Petra Hornig

Dass mutmaßliche Anlagebetrüger Ende letzter Woche seinen digitalen Zwilling bastelten, davon hat Henry Graichen zunächst nichts gemerkt.

"Die haben meine Accounts auf Instagram und Facebook geknackt und dann mit den Bildern neue Profile erstellt", berichtet er TAG24.

Zahlreiche seiner Kontakte erhielten dann am Wochenende einen freundlichen Gruß vom vermeintlichen Landrat - und die Aufforderung, sich einer WhatsApp-Gruppe anzuschließen. "Da ging es um den Verkauf von Anlageprodukten."

Erst als er am Sonntag von mehreren verwunderten Bekannten kontaktiert wurde, bekam der Politiker mit, was hinter seinem Rücken lief. "Ich habe sofort Anzeige erstattet und den Meta-Konzern über die Fake-Accounts informiert", erzählt der Landrat.