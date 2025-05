Weil so viele Firmen in Not geraten: Freistaat soll Rückzahlung von Corona-Soforthilfen stunden

Dresden - Die Rückforderung von Corona-Hilfen bringt viele Unternehmen, Handwerker und Freiberufler in Sachsen in akute Existenznot. Die Grünen wollen deshalb eine Überprüfung der Rückzahlungs-Modalitäten. In einem Antrag an den Landtag fordern sie transparente Stundungen, Ratenzahlungen und die Herabsetzung der Zinsen.