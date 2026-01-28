Immer weniger Arbeit in Ostdeutschland: Sachsen allein verliert 15.000 Arbeitsplätze

Kamenz - In Sachsen sind im vergangenen Jahr rund 15.000 Jobs verloren gegangen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, hatten im Jahresdurchschnitt 2,049 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz im Freistaat - 0,7 Prozent weniger als 2024.

Insbesondere das verarbeitende Gewerbe ist von dem herben Abbau von Jobs betroffen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Welche Branchen waren besonders betroffen? Und wie steht der Freistaat im Bundesländervergleich da?

Die sinkenden Zahlen der Erwerbstätigen sind nach Angaben des Statistikamtes ein Ausdruck der schwachen Konjunktur. Auch 2024 hatte es bereits einen Rückgang gegeben. Er fiel mit 0,3 Prozent aber nicht ganz so stark aus. In den Jahren davor waren mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 jeweils Zuwächse verzeichnet worden.

Der Jobabbau zog sich durch fast alle Branchen. Im produzierenden Gewerbe wurden rund 8300 weniger Erwerbstätige gezählt, im verarbeitenden Gewerbe 8800 weniger und auf dem Bau rund 2700 weniger. Im Handel und Gastgewerbe gingen rund 3500 Jobs verloren.

Zuwächse gab es lediglich im Bereich Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit mit rund 6000 Erwerbstätigen mehr.