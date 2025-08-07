Sachsens Schulminister muss wieder Löcher mit Lehrern stopfen

Am kommenden Montag beginnt in Sachsen das neue Schuljahr für rund 534.000 Schüler. Alte Probleme kehren dann auch zurück.

Von Pia Lucchesi, Thomas Staudt

Dresden - Am kommenden Montag beginnt in Sachsen das neue Schuljahr für rund 534.000 Schüler. Der Freistaat hat bisher 1114 neue Lehrkräfte eingestellt. "Trotzdem bleibt es eine Herausforderung, den Unterricht abzusichern", erklärte am Mittwoch Kultusminister Konrad Clemens (42, CDU).

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) in einem Klassenzimmer im BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" in Dresden. Er setzt auch auf die Digitalisierung, wenn es ums zukünftige Lernen geht. © Christian Juppe

Schüler beim Lernen mit SmartBoards. Sachsen hat eine Landeslizenz für die Plattform bettermarks gekauft. Sie soll Lehrern helfen, maßgeschneiderte Mathe-Aufgaben zu kreieren. © Wolfgang Schmidt

Schüler können KI-Assistent KAI nutzen

René Michel (35) ist stellvertretender Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes. © Christian Juppe Der Kultusminister kündigte zahlreiche Neuerungen an. So gelten ab 1. August neue Lehrpläne an Grundschulen (Deutsch und Mathe). Das digitalgestützte Selbstlernen (empfohlen in den Klassen 7 und 8) sowie fächerverbindender Unterricht werden verstetigt. Lehrkräfte können jetzt den KI-Assistenten KAI nutzen - etwa zur Vorbereitung von Unterrichtsmaterial. Um Verwaltungsarbeit zu minimieren, bekommt jede Schule nun ein globales Budget ausgereicht. Im Schuljahr 2025/2026 stehen dafür insgesamt 15 Millionen Euro bereit. Der Vize-Vorsitzende des Sächsischen Lehrerverbandes, René Michel (35), kommentiert bissig: "Man verteilt den Mangel jetzt gleichmäßig. Das kann zu Bildungsgerechtigkeit beitragen. Von bestmöglicher Bildung ist das allerdings weit entfernt. Wir gehen als Verband davon aus, dass ungefähr 3500 Kolleginnen und Kollegen im System fehlen."

