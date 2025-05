Sachsens Tafeln haben ein neues Hauptquartier: Hier ist es zu finden

Dresden - Knapp 900.000 Lebensmittelausgaben an Bedürftige verzeichnet die sächsische Tafel jährlich. Tendenz steigend. Nachdem der Tafel der Vertrag des bisherigen Logistiklagers am Messering im vorherigen Jahr gekündigt worden war, konnte in Prohlis am Montag das neue Logistikzentrum eröffnet werden.