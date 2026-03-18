Sachsens wichtigste Bahnstrecke plötzlich dicht: ICE nach Dresden muss umkehren

Riesa - Plötzlich-Sperrung auf Sachsens wichtigster Zugstrecke! Eine Störung sorgt seit Mittwochnachmittag zwischen Dresden und Leipzig für massive Probleme.

Ein Oberleitungsschaden im Bahnhof Riesa behindert massiv den Zugverkehr. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Kurz nach 17 Uhr ist ein Quertragwerk der Oberleitung im Bahnhofsbereich von Riesa bei Rangierarbeiten beschädigt worden, wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte.

Alle Gleise darunter hätten voll gesperrt werden müssen.

Infolgedessen kam ICE 1651 nach Dresden bei Oschatz vor einem roten Signal zum Stehen. "Der Zug fuhr zurück nach Leipzig. Von dort konnten die Reisenden ihre Fahrt mit anderen Zügen fortsetzen", erklärte ein Konzern-Sprecher auf TAG24-Anfrage.

Zwischen Riesa und Oschatz würden Busse verkehren. "Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten im Laufe des Donnerstags abgeschlossen sein werden", so der Sprecher weiter.

Ein Spezialwagen für die Reparatur soll laut InfraGO am späten Mittwochabend aus Dresden zugeführt werden.