Weißeritztalbahn und Lößnitzdackel: Weniger Fahrgäste, aber große Vorhaben

Dresden - Aufbruchsstimmung mit Sorgenfalten! Die Bilanz der sächsischen Schmalspurbahnen (SDG) für 2025 zeigt: weniger Fahrgäste, radikal gekürzte Fördermittel, unsichere Perspektiven für nächstes Jahr. Gleichzeitig bleibt die Vorfreude auf den Saisonstart mit über 130 Veranstaltungen.

Dieses Jahr findet wieder das Schmalspurbahn-Festival bei der Lößnitzgrundbahn statt. © Thomas Türpe

"Mit 275.000 Fahrgästen auf der Weißeritztalbahn und der Lößnitzgrundbahn müssen wir zwar einen Rückgang hinnehmen, sind jedoch angesichts der Rahmenbedingungen zufrieden", berichtet Mirko Groß (58), Eisenbahnbetriebsleiter der SDG.

Zum einen spielte das Wetter nicht mit, Herbst- und Sommerferien seien ungewöhnlich verregnet gewesen. Es fehlte zudem das "Schmalspurbahn-Festival", das alle zwei Jahre stattfindet (so in diesem Jahr). Außerdem wurden die Fördermittel aus dem Landeshaushalt radikal gekürzt: "Im letzten Jahr erhielten wir 800.000 Euro weniger, dieses Jahr sogar 900.000 Euro weniger."

Die insgesamt 120 Arbeitsplätze seien zwar nicht gefährdet, "aber weniger Geld bedeutet weniger Fahrten, bedeutet irgendwann weniger Personal", so die bittere Rechnung von Christian Schlemper (47) vom Verkehrsverbund Oberelbe.