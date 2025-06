Einbrecher knacken Bastei-Klo: Hotel-Chef setzt Kopfgeld aus

Alles in Kürze

Unzählige Touristen strömen bei sommerlichen Temperaturen zur Bastei. Nun wurde dort das Außenklo geknackt. © Robert Michael/dpa

"Das ist einfach ärgerlich", sagt Berghotel-Chef Kai Reiße (40) zu TAG24. "Wir versuchen hier, den Gästen eine saubere Toilette zum fairen Preis zu bieten."

Diese ist nun außer Betrieb: Durchs Fenster waren die Einbrecher gekommen, brachen die Automaten auf.

"Den Schaden müssen wir jetzt erstmal beheben", so Reiße. "Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das bis zum ersten Ferienende geschafft haben."

Innerhalb von zwei Jahren ist es bereits der zweite Einbruch in die Außentoilette: "Vermutlich kostet die der Sprit, um in die Sächsische Schweiz zu fahren, mehr, als sie aus den Automaten holen", so der Gastronom.

"Wir leeren doch täglich!"